В Барнауле на три дня перекроют движение по улице Петра Сухова
На время проведения работ по ремонту теплосети будет реорганизовано движение общественного транспорта
С 21:00 6 мая до 06:00 9 мая В Барнауле закроют движение транспорта по всей ширине проезжей части улицы Петра Сухова в районе здания № 30а. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Отмечается, что перекрытие необходимо для проведения ремонтных работ на теплосети.
Движение общественного транспорта будет организовано по следующим схемам:
• по маршрутам № 1, 50, 58:
ул. Петра Сухова — ул. 80-й Гвардейской Дивизии — ул. Германа Титова — ул. 40 лет Октября — ул. Петра Сухова, далее по маршрутам;
в обратном направлении: ул. Петра Сухова — ул. 40 лет Октября — ул. Эмилии Алексеевой — ул. 80-й Гвардейской Дивизии — ул. Петра Сухова, далее по маршрутам;
• по маршруту № 18:
ул. 80-й Гвардейской Дивизии — ул. Германа Титова — ул. 40 лет Октября — ул. Петра Сухова, далее по маршруту;
в обратном направлении: ул. Петра Сухова — ул. 40 лет Октября — ул. Эмилии Алексеевой — ул. 80-й Гвардейской Дивизии, далее по маршруту.
Ранее сообщалось, что в Барнауле изменился маршрут автобуса № 119. Схему движения изменили по просьбе командования войсковой части № 84686, чтобы до неё было проще добираться военным и гражданскому персоналу.