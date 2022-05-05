В Барнауле на три дня перекроют движение по улице Петра Сухова

С 21:00 6 мая до 06:00 9 мая В Барнауле закроют движение транспорта по всей ширине проезжей части улицы Петра Сухова в районе здания № 30а. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что перекрытие необходимо для проведения ремонтных работ на теплосети.

Движение общественного транспорта будет организовано по следующим схемам:

• по маршрутам № 1, 50, 58:

ул. Петра Сухова — ул. 80-й Гвардейской Дивизии — ул. Германа Титова — ул. 40 лет Октября — ул. Петра Сухова, далее по маршрутам;

в обратном направлении: ул. Петра Сухова — ул. 40 лет Октября — ул. Эмилии Алексеевой — ул. 80-й Гвардейской Дивизии — ул. Петра Сухова, далее по маршрутам;

• по маршруту № 18:

ул. 80-й Гвардейской Дивизии — ул. Германа Титова — ул. 40 лет Октября — ул. Петра Сухова, далее по маршруту;

в обратном направлении: ул. Петра Сухова — ул. 40 лет Октября — ул. Эмилии Алексеевой — ул. 80-й Гвардейской Дивизии, далее по маршруту.

Ранее сообщалось, что в Барнауле изменился маршрут автобуса № 119. Схему движения изменили по просьбе командования войсковой части № 84686, чтобы до неё было проще добираться военным и гражданскому персоналу.