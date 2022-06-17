В Барнауле не могут найти подрядчика на ремонт здания АКЗС за 7,5 млн рублей

Парламентский центр, в котором находится Алтайское краевое Законодательное Собрание, планируют отремонтировать за 7,5 млн рублей. Первый тендер на него провели в мае, однако тогда найти подрядчика для выполнения работ не удалось. Тем временем, по словам сотрудников парламентского центра, там уже не первый год протекает крыша.

Последний раз реконструкцией здания около 10 лет назад занимался уже обанкротившийся «СтройГАЗ». В мае КГБУ «Учреждение по содержанию административных зданий» попыталось найти подрядчика для ремонта здания на улице Анатолия, 81, в Барнауле — оно находится на балансе этого бюджетного мероприятия. Согласно порталу госзакупок, тогда в тендере указали начальную стоимость контракта 7 533 126,28 рубля, однако никто из потенциальных подрядчиков не подал заявку на участие и аукцион признали несостоявшимся.

Через несколько недель на портале разместили ещё одного извещение, при этом сумму работ немного снизили — за 7 488 296,42 рубля КГБУ заказало тот же самый объём работ. Средства выделяют из краевого бюджета.

Новости

Экономика Обанкротившийся завод "СтройГАЗа" в Барнауле предлагают "оживить" для возведения школ и детсадов

Согласно смете, в здании должны выровнять стены штукатуркой, загрунтовать их, провести облицовку мрамором, а после — фактурной штукатуркой. Кроме того, предусмотрен демонтаж и повторная установка натяжных потолков и обналичников. Также подрядчику предстоят и электромонтажные работы.

Напомним, АКЗС переместилось в обновлённое помещение на Анатолия, 81, после реконструкции. До этого парламентарии заседали в основном здании администрации Алтайского края в центре Барнаула. Тогда сумма затрат на реконструкцию, которой занимался «СтройГАЗ», превысила 140 млн рублей.

Новости

Общество В здании алтайского ГУ МВД проведут ремонт и установят бронешторы

За эту весну это уже не первый контракт на ремонт административных зданий в столице Алтайского края. Ранее стало известно, что в здании управления МВД по Алтайскому краю на Ленина, 74, проведут капремонт за 5,542 млн рублей. Кроме прочих работ, в контракте указана установка бронированных штор, шлагбаумов и видеокамер. В свою очередь, власти Алтайского края тоже планируют усилить безопасность здания регионального правительства, а также облагородить его. На эти цели выделили 50 млн рублей — в рамках ремонта здания на Ленина, 59, рабочие разберут стены, потолки, демонтируют различное оборудование и заменят двери. После этого оборудование нужно будет вернуть на место, затем провести облицовку стен мрамором, а потолок обшить гипсокартоном.