В Барнауле прошел автопробег в честь Дня народного единства

Алтайские либерал-демократы провели в городах и райцентрах региона мероприятия в честь праздника 4 ноября. Например, в Барнауле они организовали автопробег. Подробности сообщает пресс-служба партии.

Около двух десятков машин с флагами проехали по улицам города, поздравляя жителей.

«Проезжающие водители притормаживали и пропускали идущую колонну. А некоторые даже встраивались и ехали рядом, поддерживая призыв партии к единению нашей страны и нашего народа», — рассказали в ЛДПР.

Участие в мероприятии приняли активисты молодёжной организации, депутаты парламента Алтайского края и Барнаульской гордумы, а также ветераны ЛДПР.

«Поздравляем всех барнаульцев и жителей Алтайского края с Днём народного единства, желаем всем здоровья, мужества и гордости за нашу Россию», — отметили представители партии.

Активисты Новоалтайского и Бийского ЛДПР провели в своих городах акции. Например, координатор Бийской ЛДПР Максим Железовский вместе с активистами поздравляли жителей города в Центральном парке. А координатор Новоалтайского отделения ЛДПР Никита Кравченко поддержал автопробег, который прошёл в краевой столице.

В Первомайском районе либерал-демократы провели викторину, посвящённую Дню народного единства.

Фото: со страницы ЛДПР Алтайский край во «ВКонтакте»