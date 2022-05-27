В Белокурихе впервые за 40 лет актуализируют охранные зоны курорта

Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, выполняя требования федерального закона, заказало проект плана города Белокурихи, в том числе зон санитарной охраны курортных объектов. Он должен учитывать новые границы города, в том числе кластер «Белокуриха-2». Другая задача — актуализировать границы санаторных и лечебных объектов, вблизи которых не могут находиться другие строения и которые наносят ущерб экологии. Прежние границы были установлены в 1983 году и к нынешнему времени устарели, к тому же не внесены в Единый государственный реестр недвижимости.

Накануне в администрации Белокурихи прошло рабочее совещание, в котором участвовали представители краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности, городской мэрии, предприятий курорта, а также компания — разработчик проекта охранных зон.

Как подчеркнули представители властей Белокурихи, необходимость такого мероприятия была вызвана тем, что для разработки новых границ нужна подробная информация о воздействии городских компаний на окружающую среду. Ранее мэрия направляла предприятиям соответствующий запрос, но ответили на него лишь немногие. Теперь для сбора информации может быть привлечена прокуратура.

На совещании отмечалось, что сейчас есть острая необходимость урегулировать защиту курортной зоны от техногенного воздействия, исключить нахождение в ней вредных объектов и при этом не парализовать работу курорта. Особо обратили внимание на важность установки санитарно-защитных зон вокруг источников негативного воздействия на атмосферу города и территории долины реки Белокуриха. Задача в том, чтобы защитить и сохранить природные лечебные ресурсы, предотвратить их загрязнение.

На сегодняшний день вся территория города Белокурихи относится к второй зоне округа горно-санитарной охраны (зона ограничений). Это предполагает запрет размещения там объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, а также проведения работ, загрязняющих окружающую природную среду и приводящих к истощению природных лечебных ресурсов.

Как рассказал участник совещания, представитель одного из белокурихинских предприятий, в охранную зону, вероятно, попадут некоторые действующие объекты, построенные там несколько лет назад фактически в нарушение санитарных норм. В частности, это мини-котельные отдельных санаториев, а также автозаправки и другие строения.

«Некоторые санатории за последние годы возвели собственные котельные. Понятно, что у них есть выбросы и шум, которые абсолютно не уместны в курортной зоне, очевидно портят экологию и внешний облик Белокурихи. Рядом с одной из них даже пришлось вырубить часть леса, потому что деревья пожелтели из-за выбросов из трубы», — сказал участник совещания.

Как именно будет решаться вопрос с возможной ликвидацией этих котельных, пока неясно. Разработку проекта охранных зон планируют завершить в начале 2023 года.