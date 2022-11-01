В Госдуму внесут законопроект об уголовном наказании за уклонение от мобилизации

В Госдуму внесут проект поправок в Уголовный кодекс, которые предусматривают уголовное наказание за уклонение от мобилизации. Об этом сообщают «Известия».

По информации издания, за отказ от мобилизации предлагают штрафовать на сумму от 200 до 500 тысяч рублей или направлять на принудительные работы сроком до пяти лет. Самым серьёзным наказанием предлагается назначить тюремный срок до пяти лет.

Один из авторов инициативы, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, заявил, что существующая статья УК предусматривает наказание только за уклонение от призыва на срочную или альтернативную службу, а депутаты просто устраняют пробелы в законодательстве.

Он также уточнил, что речь в проекте идёт не конкретно о частичной мобилизации.