В Новосибирске умер талисман пожарных кот Гидрант

Четвероногий поселился у спасателей в 2018 году и с тех пор был их родной душой

14 января 2023, 22:15, ИА Амител

Фото: Алёна Мартынова / "КП-Новосибирск"

В Новосибирске 13 января стало известно о смерти знаменитого кота Гидранта, пишет "КП-Новосибирск".

В разговоре с изданием начальник отдела информации и по связям с общественностью областного ГУ МЧС Павел Винаков сообщил, что в 2022 году четвероного сильно покусали клещи. Он на этом фоне захворал, но ветераны выходили.

"А потом он снова очень сильно заболел. Не удалось спасти. Организм не справился. Всё-таки судьба у него непростая", – рассказал Винаков.

Кота пожарные спасли из сгоревшего склада в Мочище в 2018 году. Надышавшегося угарным газом котёнка с опалёнными ушками привезли в часть, напоили и отогрели. Тогда же животному дали кличку – Гидрант. Четвероногий быстро окреп и стал жить среди спасателей, часто становясь героем телесюжетов и очерков. Для пожарной части Гидрант был родной душой, и спасатели всегда будут помнить усатого друга, отмечает издание.