В России запустился альтернативный магазин приложений для Android NashStore

16 мая в России запустился альтернативный магазин приложений на Android NashStore для пользователей. Как сообщает РИА Новости, сейчас в маркетплейсе представлены более тысячи приложений, среди которых «Столото», «Банки.ру», «Альфа-банк», «РН-Карт» (топливная карта «Роснефть»), Rutube, онлайн-кинотеатр Wink, «ПСБ-Бизнес», «СберМаркет», «Совкомбанк», «Сетелем Банк», Gloria Jeans и многие другие.

«Сегодня мы также запускаем регистрацию иностранных разработчиков из Азии, Европы и Америки, несмотря на санкции многие IT-девелоперы не заинтересованы терять российский рынок. Мы не ждем от Google поддержки, однако мировая тенденция регулирования технологических олигополий дает нам дополнительные возможности конкурировать не только на территории ЕАЭС, но и во всем мире», — заявил гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Шельцин.

При этом разработчики отметили, что в маркетплейсе пока нет возможности оплачивать цифровые товары. Обогащение экосистемы за счет платежных сервисов, аналитики и рекламы, авторизации и навигации, а также облачных сервисов — следующий шаг.

При этом в день запуска магазин приложений для смартфонов подвергся сильной DDoS-атаке, из-за чего доступ на сайт и скачивание магазина могут быть ограничены, сообщается в официальном канале магазина приложений в Telegram.