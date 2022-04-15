В Шелаболихе начнет работать культурно-спортивный центр, открытие которого ждут уже четверть века

15 апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе рабочей поездки в Шелаболихинский район побывал на строящихся и готовых социальных объектах, а также пообщался с жителями. Как сообщает пресс-служба правительства региона, вскоре в районе заработает культурно-спортивный центр, открытие которого сельчане ждут уже почти 25 лет.

Культурно-спортивный центр построен по краевой адресной инвестиционной программе (КАИП), на эти цели направлено 198 миллионов рублей. Работы были завершены в начале года, и в ближайшее время новый объект начнёт полноценно функционировать.

Строительство культурно-спортивного центра является долгожданным событием для жителей Шелаболихинского района. Первый камень заложили в феврале 2020 года, и спустя два года современное двухэтажное здание построено. Теперь в нём соседствуют Многофункциональный культурный центр района и Шелаболихинская ДЮСШ. На площади 2,3 тысячи квадратных метров разместились залы для занятий хореографией, вокалом, комнаты для кружковых занятий, библиотека. Зрительный зал рассчитан на 200 человек. Оборудованы спортивный и тренажёрный залы. Появилась возможность для занятий мини-футболом, волейболом, баскетболом, настольным теннисом. Для маломобильных граждан работает лифт.

Торжественное открытие запланировано на май и продлится целую неделю.

«Мы хотим организовать „Олимпийскую неделю“ и „Карусель культурных событий“ — череду культурных мероприятий с участием коллективов из соседних районов, Барнаула», — пояснил глава района Александр Шушунов, он пригласил Виктора Томенко стать почётным гостем праздничных мероприятий.

Детская поликлиника Шелаболихинской ЦРБ — ещё один объект внимания губернатора. Она была отремонтирована в рамках ведомственной целевой программы «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций». Из краевого бюджета на капитальный ремонт было выделено почти 10 миллионов рублей. Рассчитана поликлиника на 30 посещений в смену. Территориально к ней прикреплены все сёла района, всего учреждение обслуживают порядка 2160 детей. Также на базе поликлиники узкие специалисты ведут приём всех маленьких пациентов района.

Также губернатор оценил состояние улично-дорожной сети райцентра Шелаболиха. По программе «Комплексное развитие дорожной инфраструктуры Шелаболихинского района на 2021-2025 годы» в прошлом году здесь отремонтировали два участка протяжённостью 1,9 километра. На ремонт было направлено почти 12 миллионов рублей. Софинансирование из местного бюджета составляет всего 1%, остальные средства — из краевого бюджета.