В туркластере «Белокуриха горная» построят дорогу за 465 млн рублей

На территории туристического кластера «Белокуриха горная» появится еще одна автомобильная дорога. Как сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края, на основании заключенного в марте 2022 года соглашения между Федеральным агентством по туризму и алтайскими властями на ее строительство направят 465,67 миллиона рублей из федерального бюджета в рамках реализации регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры (Алтайский край)» нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Как рассказали в краевом управлении по развитию туризма и курортной деятельности, протяженность новой трассы составит почти 2 километра, ее ширина — 6 метров. Проектные решения позволят обеспечить круглогодичное безопасное движение транспорта. На дороге предусмотрели светодиодное освещение, обустройство тротуара и велосипедной дорожки. В настоящее время на объекте ведут подготовительные работы, завершение строительства автомобильной дороги планируется до конца 2022 года. Генеральной подрядной организацией является Северо-Восточное ДСУ, заказчиком объекта выступает Алтайавтодор.

