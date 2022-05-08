Весившая 17 килограммов жительница Барнаула устроилась на работу

Весившая 17 кг жительница Барнаула Кристина Корягина после успешного прохождения сеансов психотерапии начала поправляться, сообщает «Изнанка. Женщины».

Страдающая анорексией девушка уже сумела вернуться к нормальной жизни: нашла удалённую работу, устроившись помощником арбитражного управляющего в сфере банкротства.

«Девушка твёрдо уверена в том, что сможет вести нормальную жизнь здорового человека», — пишет канал.

Кристина Корягина стала известной, придя на ТВ-шоу Андрея Малахова в 2016 году. Тогда её вес составлял 22 кг, но за два года постепенно снизился до 17 кг.