Вкусно и дешево: какие недорогие блюда приготовить на Новый год?

Праздник - это не повод тратить на него все свои сбережения. Поэтому, планируя новогодний стол, можно обратить свое внимание и на рецепты бюджетных блюд, которые будут не менее вкусными, чем деликатесы, но явно более выгодными, и покупка продуктов не ударит по семейному карману.

Фото: htpp.ru

Красная икра своими руками

Что потребуется?

Сахар - 10 г

Вода - 60 мл

Желатин - 24 г

Клюквенный морс - 125 мл

Растительное масло

Как готовить?

Желатин высыпать в кастрюлю, добавить воду и оставить набухать. После добавить сок, сахар, перемешать и поставить на огонь. Довести до кипения и варить 1-2 минуты, далее остудить и перелить в шприц. В банку налить растительное масло и оставить его на ночь в морозилке. Достать и капать в холодное масло смесь из шприца.

Фото: cafethehouse.ru