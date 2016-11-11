Год кролика

Вкусно и дешево: какие недорогие блюда приготовить на Новый год?

Икра своими руками, жульен в тарталетках и другие рецепты бюджетных закусок и салатов для новогоднего стола

11 ноября 2016, 16:21

Праздник - это не повод тратить на него все свои сбережения. Поэтому, планируя новогодний стол, можно обратить свое внимание и на рецепты бюджетных блюд, которые будут не менее вкусными, чем деликатесы, но явно более выгодными, и покупка продуктов не ударит по семейному карману.

Фото: htpp.ru

Красная икра своими руками

Что потребуется?

  • Сахар - 10 г
  • Вода - 60 мл
  • Желатин - 24 г
  • Клюквенный морс - 125 мл
  • Растительное масло

Как готовить?

Желатин высыпать в кастрюлю, добавить воду и оставить набухать. После добавить сок, сахар, перемешать и поставить на огонь. Довести до кипения и варить 1-2 минуты, далее остудить и перелить в шприц. В банку налить растительное масло и оставить его на ночь в морозилке. Достать и капать в холодное масло смесь из шприца.
 
Фото: cafethehouse.ru

Мясная закуска в лаваше

Что потребуется?

  • Тонкий лаваш - 2 листа
  • Мясные копчености - 200 г
  • Китайская капуста - 3 листа
  • Красный репчатый лук — 1/2 головки
  • Томат — 1 шт.
  • Соленый огурец — 1 шт.
  • Растительное масло
  • Сыр - 100 г

Как готовить?

Мясные копчености, китайскую капусту, томат и соленый огурец нарезать соломкой. Очистить лук и нарезать его полукольцами. Сыр натереть на мелкой терке. Смешать все ингредиенты в миске и выложить на листы лаваша. Свернуть рулетом и слегка обжарить на большой сковороде, смазанной растительным маслом.

Фото: pictures-hd8.ru

Жюльен в тарталетках

Что потребуется?

  • Тарталетки — 12 шт.
  • Куриная грудка — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Сливки жирностью 20% - 100 мл
  • Твердый сыр - 150 г
  • Соль - 0,5 ч. л.

Как готовить?

Нарезать куриную грудку кубиками и отварить в подсоленной воде. Лук нарезать и обжарить. Добавить к нему мясо и сливки, тушить 5 минут. Сыр натереть на мелкой терке. Жюльен разложить по тарталеткам, посыпать тертым сыром.

Фото: receptu-blud.ru

Салат с ананасом

Что потребуется?

  • Куриная грудка — 1 шт.
  • Яйцо — 2 шт.
  • Картофель — 2 шт.
  • Консервированные ананасы - 200 г
  • Майонез - 3 ст. л.
  • Соль - 1/3 ч. л.

Как готовить?

Отварить яйца, картофель и куриную грудку. Мясо и ананасы, картофель натереть на терке, яйца разделить на белки и желтки и тоже натереть. Выкладывать слоями, каждый промазывая майонезом, в следующем порядке: картофель, куриная грудка, ананасы, белки, а сверху в центр — желтки. Дать настояться в холодильнике 1–2 часа.

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