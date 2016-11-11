Вкусно и дешево: какие недорогие блюда приготовить на Новый год?
Икра своими руками, жульен в тарталетках и другие рецепты бюджетных закусок и салатов для новогоднего стола
Праздник - это не повод тратить на него все свои сбережения. Поэтому, планируя новогодний стол, можно обратить свое внимание и на рецепты бюджетных блюд, которые будут не менее вкусными, чем деликатесы, но явно более выгодными, и покупка продуктов не ударит по семейному карману.
Фото: htpp.ru
Красная икра своими руками
Что потребуется?
- Сахар - 10 г
- Вода - 60 мл
- Желатин - 24 г
- Клюквенный морс - 125 мл
- Растительное масло
Как готовить?
Мясная закуска в лаваше
Что потребуется?
- Тонкий лаваш - 2 листа
- Мясные копчености - 200 г
- Китайская капуста - 3 листа
- Красный репчатый лук — 1/2 головки
- Томат — 1 шт.
- Соленый огурец — 1 шт.
- Растительное масло
- Сыр - 100 г
Как готовить?
Мясные копчености, китайскую капусту, томат и соленый огурец нарезать соломкой. Очистить лук и нарезать его полукольцами. Сыр натереть на мелкой терке. Смешать все ингредиенты в миске и выложить на листы лаваша. Свернуть рулетом и слегка обжарить на большой сковороде, смазанной растительным маслом.
Фото: pictures-hd8.ru
Жюльен в тарталетках
Что потребуется?
- Тарталетки — 12 шт.
- Куриная грудка — 1 шт.
- Лук — 1 шт.
- Оливковое масло — 1 ст. л.
- Сливки жирностью 20% - 100 мл
- Твердый сыр - 150 г
- Соль - 0,5 ч. л.
Как готовить?
Нарезать куриную грудку кубиками и отварить в подсоленной воде. Лук нарезать и обжарить. Добавить к нему мясо и сливки, тушить 5 минут. Сыр натереть на мелкой терке. Жюльен разложить по тарталеткам, посыпать тертым сыром.
Фото: receptu-blud.ru
Салат с ананасом
Что потребуется?
- Куриная грудка — 1 шт.
- Яйцо — 2 шт.
- Картофель — 2 шт.
- Консервированные ананасы - 200 г
- Майонез - 3 ст. л.
- Соль - 1/3 ч. л.
Как готовить?
Отварить яйца, картофель и куриную грудку. Мясо и ананасы, картофель натереть на терке, яйца разделить на белки и желтки и тоже натереть. Выкладывать слоями, каждый промазывая майонезом, в следующем порядке: картофель, куриная грудка, ананасы, белки, а сверху в центр — желтки. Дать настояться в холодильнике 1–2 часа.