Владимир Путин поздравил россиянок с 8 Марта

Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днём. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля. Помимо прочего, глава государства рассказал о выплатах на детей от 8 до 16 лет для семей с низким доходом.

«Дорогие наши женщины!

8 Марта — один из любимых наших праздников. Он пронизан самыми светлыми чувствами.

От всей души поздравляю вас с Международным женским днём! И хочу пожелать, чтобы ваши близкие люди окружали вас вниманием и душевным теплом, чтобы к вам возвращались доброта и участие, которые вы щедро дарите семье, детям, внукам, коллегам и друзьям.

Мы живём в сложное время: глобальные экономические вызовы и проблемы, военные конфликты и неизбежная необходимость защитить наших людей и свою страну, пандемия и борьба за жизнь и здоровье миллионов граждан.

Но даже в период тяжелейших испытаний времён Великой Отечественной войны ничто не могло помешать мужчинам России признаваться в любви своим женщинам, и эта любовь служила опорой и вдохновляла.

Сегодня звучат искренние слова восхищения и благодарности жёнам, мамам, бабушкам, сёстрам, дочерям, подругам за вашу верность, надёжность и поддержку в любых испытаниях.

Со своей стороны государство будет делать всё для поддержки семьи — это наш безусловный приоритет. У нас уже предусмотрены ежемесячные выплаты от государства для беременных женщин и семей с невысокими доходами, где растут дети в возрасте до семи лет включительно. Кроме того, помощь получают родители, которые в одиночку воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет.

Считаю, что мы должны принять новое решение, — установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их. Эта мера начнёт действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае.

Дорогие наши женщины, вы делаете мир лучше, добрее благодаря чуткости, состраданию и душевной щедрости, сочетаете в себе очаровательную нежность и удивительную внутреннюю силу.

Мы знаем, как много женщин трудится в больницах, поликлиниках, на скорой, на самых разных уровнях — от нянечек, санитарок и до главных врачей. В последние два года вы работаете в очень непростых условиях с огромными, порой запредельными нагрузками и продолжаете самоотверженно бороться за жизнь и здоровье каждого пациента. Сердечно вас благодарю.

Особые слова уважения женщинам, которые выполняют свой долг, несут службу в рядах Вооружённых сил России. Спасибо вам за верность Отечеству.

Хочу обратиться и к матерям, жёнам, сёстрам, невестам и подругам наших солдат и офицеров, которые сейчас в бою, защищают Россию в ходе специальной военной операции. Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна.

Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса.

Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Уверен, они надёжно обеспечат безопасность и мир для народа России.

Сегодня хочу вспомнить слова, написанные, по свидетельству современников, великой женщиной, которую у нас на Руси называли «матушка», — это императрица Екатерина Вторая, чьё скульптурное изображение установлено здесь, в Кремле. Она не была русской по происхождению, но гордилась тем, что стала русской. Вот эти строки: «Я буду защищать мою Родину и языком, и пером, и мечом, пока у меня хватит жизни». И в наше время слова «Родина», «мама», «любимая» для нас в одном ряду. Так будет всегда.

С праздником вас, с Международным женским днём!"