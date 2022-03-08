Семьи с низкими доходами с мая начнут получать выплаты на детей от 8 до 16 лет

Президент России Владимир Путин предложил установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно для семей с низким уровнем доходов. Об этом глава государства рассказал в обращении по случаю 8 Марта.

«Считаю, что мы должны принять новое решение, — установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их. Эта мера начнёт действовать с 1 апреля, а первые выплаты семьи получат в мае», — сказал Путин.

Сейчас выплаты для семей с низким доходом установлены на детей до семи лет включительно. Кроме того, деньги получают родители-одиночки с детьми от 8 до 16 лет, а также беременные.