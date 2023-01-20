В сибирском регионе раненым на СВО будут дополнительно выплачивать до 500 тыс. рублей

Сумма выплаты будет зависеть от тяжести ранения

20 января 2023, 14:49, ИА Амител

Фото: mil.ru

Губернатор Красноярского края Александр Усс рассказал в своём Telegram-канале о выплатах жителям региона, получившим ранение в ходе выполнения задач в зоне СВО.

"Поручил правительству края проработать вопрос о дополнительных выплатах тем, кто пострадал в ходе СВО. В зависимости от тяжести ранения выплата будет составлять от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. Эти люди – наши герои. Важно помочь им вернуться к нормальной жизни", – написал Усс.

Он также подчеркнул, что в регионе уже действует целый комплекс мер поддержки для участников СВО. Новая выплата предназначена для тех, кому требуется лечение и помощь для возвращения к нормальной жизни.