Врачи извинились: в алтайском Минздраве объяснили ситуацию с пациенткой, которой на карте написали матерное слово

Минздрав Алтайского края прокомментировал ситуацию с пожилой жительницей Волчихинского района, на карточке которой оказалась нецензурная надпись. Как сообщает пресс-служба ведомства, перед пенсионеркой извинилась администрация ЦРБ, а врачи попросили прощения у её родственникам.

По этой ситуации уже провела служебное расследование главврач Волчихинской больницы Татьяна Харлова. Оказалась, что бранная надпись была сделана не на самой карточке, а на сигнальном листе, а слова не были предназначены пациенту. С коллективом провели соответствующую беседу, виновные врачи понесут наказание.

В Минздраве также подчеркнули, что в медицинском обслуживании женщине не отказывали. Она состоит на диспансерном учёте, её регулярно осматривает врач: пациентка проходит дообследование и стационарное лечение два-три раза в год. Сейчас пациентка находится на лечении в стационаре — её решили госпитализировать из-за неоднократных обращений в скорую. Претензий и жалоб к сотрудникам Волчихинской ЦРБ у неё нет.

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Общество На Алтае врачи написали в медкарте пенсионерки матерное слово, похожее на «достала»

Напомним, что недавно в Алтайском крае 89-летней пенсионерке в медкарте написали матерное слово, потому что она якобы слишком часто вызывает скорую помощь. Известно, что женщина страдает от бронхиальной астмы и гипертонии.

Накануне дочь пенсионерки пришла в ЦРБ и обнаружила, что в медкарте матери появилось слово, написанное розовым маркером.