«У кого голова должна болеть?»: девелоперы обвинили Минстрой Алтая в саботаже получения брони для сотрудников
Представителей застройщиков массово стали забирать на фронт, несмотря на обещанную помощь государства
Застройщики Алтайского края пожаловались на Минстрой региона, который не помог получить бронь для сотрудников девелоперских компаний. В итоге многих строителей призвали в рамках частичной мобилизации для участия в специальной военной операции. Об этом во время круглого стола заявили представители нескольких крупных строительных организаций региона. Президент правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин недоволен работой Министерства строительства и ЖКХ региона: ведомство не помогло компаниям сохранить специалистов. Теперь же уход квалифицированных кадров на СВО может грозить серьёзными последствиями, включая невыполнение плана по возведению нового жилья в Алтайском крае.
«Кто доверился государству — те попали»
Ещё в конце сентября крупнейшие строительные компании направили в Минстрой Алтайского края списки сотрудников, которым необходима бронь. Однако, несмотря на обещания властей помочь, многих специалистов стройиндустрии призвали в рамках частичной мобилизации. Так, например, на днях повестка пришла восьми сотрудникам одной из крупных организаций, которые были в списке с просьбой на получение брони, переданном в правительство региона. В итоге строительная организация лишилась квалифицированных сотрудников, которых некем заменить.
По словам директора ООО «Жилищная инициатива» Юрия Гатилова, застройщики уже «лишились многих хороших специалистов». Пожаловалась на ситуацию с отсутствием помощи со стороны властей и гендиректор ассоциации СРО «Алтайские строители» Зинаида Герасимович. По её словам, те застройщики, которые лично подавали списки в военкоматы, сумели добиться брони. Те же, кто доверился государству, вынуждены «отправлять» для участия в СВО свои лучшие кадры.
«Кто сходил сам в военкомат — тот получил отсрочку. Кто доверился государству — те попали», — возмутилась Зинаида Герасимович.
Согласно официальному заявлению Минстроя РФ, частичная мобилизация сотрудников строительной отрасли должна быть проведена в общем порядке. В Минстрое РФ объяснили, что в отрасли работает достаточное количество квалифицированных специалистов, которых «есть кому заменить». После многочисленных жалоб представителей строительных организаций в правительстве РФ задумались над тем, чтобы предоставить бронь работникам стройиндустрии. 2 октября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил в СМИ, что работники строительной отрасли могут претендовать на бронь. Однако никаких официальных документов по этому поводу подписано не было.
«Завтра встанут все госстройки»
Председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин был ещё категоричнее, заявив о саботаже со стороны Минстроя региона. Так, например, сразу после 21 сентября, когда президент объявил о частичной мобилизации, Союз промышленников подготовил список сотрудников, которым необходима бронь. Документ передали на имя министра Вячеслава Химочки и губернатора Виктора Томенко. В итоге промышленные предприятия сумели сохранить штат. А вот строительная отрасль, по мнению Мишустина, понадеялась на Минстрой края и прогадала. Тем более что ведомство пообещало помочь сохранить коллективы.
«Я обратился к министру Ивану Гилеву собрать от нас списки. Он согласился. Мы передали. Теперь девочка из Минстроя мне говорит: „Нет, форма не такая, таблица не такая, собирайте список заново“. У нас нет для этого людей, а у вас в министерстве 110 человек. У кого голова должна болеть, что у нас заберут всех строителей и технологов? Завтра встанут все госстройки. Кто лоббировать эти вопросы должен? Увы, наш Минстрой не интересует этот вопрос и они его саботируют любым способом. Потом, после очередной прокурорской проверки, Иван Гилев будет просить у нас жильё для детей-сирот», — пожаловался Александр Мишустин.
В итоге, уверены представители застройщиков, Алтайский край может провалить план по выполнению ввода нового жилья в 2022 году. Строителям необходимо ввести около 700 тысяч квадратных метров, но на деле они смогут построить в этом году не более 500 тысяч. Также Алтайский край, по мнению Мишустина, уже провалил план по строительству социальных объектов. Краевая адресная инвестиционная программа, по которой строят больницы, детские сады и школы, выполнена только на 30%.
В ближайшее время Союз строителей намерен обратиться за помощью в вопросе получения брони для сотрудников к губернатору Виктору Томенко.
«Катимся вниз». В Барнауле срываются почти все аукционы на строительство соцобъектов
А кому вообще положена бронь?
Что касается специальностей, которые претендуют на бронь, то список опубликован 26 сентября на сайте Министерства цифрового развития. Ведомство выбрало специальности, исходя из обращений профильных ассоциаций и компаний-гигантов. Вопреки расхожим ожиданиям, в перечне не только IT-категории: направлений очень много — всего 195. Например, в список попали журналистика, звукорежиссура, торговое дело, дизайн, лингвистика, психология, металлургия, авиастроение и многое другое.