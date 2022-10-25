«У кого голова должна болеть?»: девелоперы обвинили Минстрой Алтая в саботаже получения брони для сотрудников

Застройщики Алтайского края пожаловались на Минстрой региона, который не помог получить бронь для сотрудников девелоперских компаний. В итоге многих строителей призвали в рамках частичной мобилизации для участия в специальной военной операции. Об этом во время круглого стола заявили представители нескольких крупных строительных организаций региона. Президент правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин недоволен работой Министерства строительства и ЖКХ региона: ведомство не помогло компаниям сохранить специалистов. Теперь же уход квалифицированных кадров на СВО может грозить серьёзными последствиями, включая невыполнение плана по возведению нового жилья в Алтайском крае.

«Кто доверился государству — те попали»

Ещё в конце сентября крупнейшие строительные компании направили в Минстрой Алтайского края списки сотрудников, которым необходима бронь. Однако, несмотря на обещания властей помочь, многих специалистов стройиндустрии призвали в рамках частичной мобилизации. Так, например, на днях повестка пришла восьми сотрудникам одной из крупных организаций, которые были в списке с просьбой на получение брони, переданном в правительство региона. В итоге строительная организация лишилась квалифицированных сотрудников, которых некем заменить.

По словам директора ООО «Жилищная инициатива» Юрия Гатилова, застройщики уже «лишились многих хороших специалистов». Пожаловалась на ситуацию с отсутствием помощи со стороны властей и гендиректор ассоциации СРО «Алтайские строители» Зинаида Герасимович. По её словам, те застройщики, которые лично подавали списки в военкоматы, сумели добиться брони. Те же, кто доверился государству, вынуждены «отправлять» для участия в СВО свои лучшие кадры.

«Кто сходил сам в военкомат — тот получил отсрочку. Кто доверился государству — те попали», — возмутилась Зинаида Герасимович.

Согласно официальному заявлению Минстроя РФ, частичная мобилизация сотрудников строительной отрасли должна быть проведена в общем порядке. В Минстрое РФ объяснили, что в отрасли работает достаточное количество квалифицированных специалистов, которых «есть кому заменить». После многочисленных жалоб представителей строительных организаций в правительстве РФ задумались над тем, чтобы предоставить бронь работникам стройиндустрии. 2 октября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил в СМИ, что работники строительной отрасли могут претендовать на бронь. Однако никаких официальных документов по этому поводу подписано не было.

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«Завтра встанут все госстройки»

Председатель правления Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин был ещё категоричнее, заявив о саботаже со стороны Минстроя региона. Так, например, сразу после 21 сентября, когда президент объявил о частичной мобилизации, Союз промышленников подготовил список сотрудников, которым необходима бронь. Документ передали на имя министра Вячеслава Химочки и губернатора Виктора Томенко. В итоге промышленные предприятия сумели сохранить штат. А вот строительная отрасль, по мнению Мишустина, понадеялась на Минстрой края и прогадала. Тем более что ведомство пообещало помочь сохранить коллективы.

«Я обратился к министру Ивану Гилеву собрать от нас списки. Он согласился. Мы передали. Теперь девочка из Минстроя мне говорит: „Нет, форма не такая, таблица не такая, собирайте список заново“. У нас нет для этого людей, а у вас в министерстве 110 человек. У кого голова должна болеть, что у нас заберут всех строителей и технологов? Завтра встанут все госстройки. Кто лоббировать эти вопросы должен? Увы, наш Минстрой не интересует этот вопрос и они его саботируют любым способом. Потом, после очередной прокурорской проверки, Иван Гилев будет просить у нас жильё для детей-сирот», — пожаловался Александр Мишустин.

В итоге, уверены представители застройщиков, Алтайский край может провалить план по выполнению ввода нового жилья в 2022 году. Строителям необходимо ввести около 700 тысяч квадратных метров, но на деле они смогут построить в этом году не более 500 тысяч. Также Алтайский край, по мнению Мишустина, уже провалил план по строительству социальных объектов. Краевая адресная инвестиционная программа, по которой строят больницы, детские сады и школы, выполнена только на 30%.

В ближайшее время Союз строителей намерен обратиться за помощью в вопросе получения брони для сотрудников к губернатору Виктору Томенко.

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А кому вообще положена бронь?

Что касается специальностей, которые претендуют на бронь, то список опубликован 26 сентября на сайте Министерства цифрового развития. Ведомство выбрало специальности, исходя из обращений профильных ассоциаций и компаний-гигантов. Вопреки расхожим ожиданиям, в перечне не только IT-категории: направлений очень много — всего 195. Например, в список попали журналистика, звукорежиссура, торговое дело, дизайн, лингвистика, психология, металлургия, авиастроение и многое другое.