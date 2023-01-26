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Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону спецоперации

Все структуры писателя, в том числе и фонд его имени, продолжат свою работу

26 января 2023, 21:38, ИА Амител

Фото: Наталия Шушанян / zaharprilepin.ru
Фото: Наталия Шушанян / zaharprilepin.ru

Сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону спецоперации для выполнения боевых задач. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу писателя.

Отмечается, что ранее Прилепин занимался организацией гуманитарных миссий на новых территориях. В пресс-службе подчеркнули, что литератор в своё время начинал служить в составе ОМОН, а потому решил принять участие в спецоперации в составе Росгвардии. 

Все структуры Прилепина, в том числе и его фонд, продолжат свою работу. Он будет и дальше оказывать всестороннюю поддержку бойцам, которые задействованы в спецоперации. 

Комментарии 8

  • Что подсказывает инстинкт самосохранения?
    26 января, Гость   Ответить
  • А чё в полицаи, а не в армию ?
    27 января, Гость   Ответить
  • А чё Захар, а ни Женя ?
    27 января, Гость   Ответить
  • Захару уважение! А дристунам - нытикам, отметившимся выше - прочитать хотя бы одно произведение русского писателя Прилепина.
    27 января, Гость   Ответить
  • А чё о звании не сообщили? В сержанты пошёл, или все-таки штабным полковником?
    27 января, Гость   Ответить
  • Захар как всегда молодец! хотя в полицаи идти - это зашквар!
    27 января, Гость   Ответить
  • Зашквар сдесь сидеть и коменты писать когда другие контракты подписывают!, крутой- докажи делом!
    27 января, Гость   Ответить
  • ашквар сдесь сидеть и коменты писать когда другие контракты подписывают!, крутой- докажи делом! *** Все верно. А на того утырка внимания не обращай. Он просто утырок. Его судьба обидит.
    27 января, Гость   Ответить
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