Все структуры писателя, в том числе и фонд его имени, продолжат свою работу

26 января 2023, 21:38, ИА Амител

Фото: Наталия Шушанян / zaharprilepin.ru

Сопредседатель партии "Справедливая Россия – За правду" Захар Прилепин подписал контракт с Росгвардией и отправился в зону спецоперации для выполнения боевых задач. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу писателя.

Отмечается, что ранее Прилепин занимался организацией гуманитарных миссий на новых территориях. В пресс-службе подчеркнули, что литератор в своё время начинал служить в составе ОМОН, а потому решил принять участие в спецоперации в составе Росгвардии.

Все структуры Прилепина, в том числе и его фонд, продолжат свою работу. Он будет и дальше оказывать всестороннюю поддержку бойцам, которые задействованы в спецоперации.