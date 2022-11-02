«Замерзающее» Яровое не получит паспорт готовности к отопительному сезону

Яровое не получит паспорт готовности к осенне-зимнему периоду. Как пишет ТАСС, об этом заявил министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев на пресс-конференции.

Сейчас в регионе продолжается оценка готовности муниципальных образований к отопительному периоду Ростехнадзором. Всего ей подлежат 97 муниципальных образований — она продлится до 15 ноября.

«Яровое, наверное, паспорт готовности не получит. Мы к этому, к сожалению, готовы, несмотря на весь комплекс мероприятий по техперевооружению, который там делается. Там действительно такое состояние пока, которое нам не позволят получить паспорт готовности», — сказал министр.

В целом Гилев отметил, что на данный момент в регионе проверены 80 муниципальных образований из 97, уровень готовности оценивается на 77-78%.

«Ряд муниципальных образований, которые проверили и они паспорта не получили, устраняют замечания, которые обнаружены и имеют высокую вероятность паспорта получить. Есть образования, которые паспорта не получат. В нашем случае это Алейск в части ответственности военного городка. Там системно паспорт получить не удаётся. Есть риск высокий неполучения паспорта в Третьяковском районе», — подчеркнул он.

В прошлом году в Алтайском крае паспорта готовности не получили шесть муниципальных образований — в этом году два из них уже прошли проверку. Отдельно Гилев напомнил, что отсутствие документа не ставит крест на отопительном сезоне.

Напомним, что в сентябре министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка заявлял, что проблемная ТЭЦ в Яровом войдёт в новый отопительный сезон в режиме «ручного управления» со стороны краевых властей.

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Глава ведомства рассказывал, что подготовка к отопительному периоду проходит по комплексному плану мероприятий. Документ был утверждён ещё в феврале 2022 года, после того как ТЭЦ вернулась в муниципальную собственность. В этом году на поддержание работы действующей станции и формирование будущей теплосистемы выделили 1,3 млрд рублей из краевого бюджета.

Большая часть средств пошла на закупку топлива, благодаря чему Яровое впервые за несколько лет располагает запасом топлива более чем на полгода. По словам Химочки, запасов должно хватить до середины или конца марта, в зависимости от погодных условий. Ещё более 100 млн рублей направили на ремонт оборудования станции, а также на покупку комплектующих, материалов и оборудования, необходимых для прохождения осенних и зимних максимумов нагрузки.