«Зеленый коридор». В Барнауле предложили оптимизировать светофорные циклы из-за ремонта моста

Работу светофоров в центральной части Барнаула в ближайшее время могут оптимизировать из-за реконструкции путепровода на Новом рынке. Для того чтобы транспорт передвигался по проспектам Ленина и Калинина без проблем, необходимо увеличить «зелёный коридор». Об этом amic.ru рассказал преподаватель АлтГТУ, кандидат технических наук Сергей Павлов, который со своими студентами разрабатывал проект организации движения в региональном центре на время ремонта моста.

«Физику не обманешь. Больше автомобилей, чем сегодня, наша дорожная сеть по центру города не пропустит. Это невозможно», — сказал Сергей Павлов.

«Зелёный коридор» позволяет системе, подключённой к светофорам на перекрёстках, быстро отслеживать время отправления и прибытия автобусов, а также автомобилей. Если на дорогах образовывается пробка, то увеличивается зелёный свет светофора и позволяет транспорту проехать. Однако существует вероятность, что пешеходы будут дольше стоять на перекрёстке в ожидании зелёного сигнала.

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Общество «Думал, будет хуже»: алтайский ученый оценил последствия закрытия моста для Барнаула

Отметим, в алтайских городах Барнаул и Новоалтайск в 2022 году начнёт действовать интеллектуальная транспортная система (ИТС). Благодаря ей на улицах появятся 168 специальных умных светофоров, которые вместо человека будут контролировать потоки автомобилей. Всего же за три года (с 2021 по 2023) на внедрение ИТС из федерального бюджета потратят 360 миллионов рублей. Чтобы полностью оборудовать краевую столицу и Новоалтайск умными дорогами, необходимо около 900 миллионов рублей. Система позволяет управлять дорожным движением в городских агломерациях.

Реализацией проекта в Барнауле и Новоалтайске будет заниматься компания «Ростелеком».