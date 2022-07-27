Жесткое ДТП с участием трех автомобилей произошло под Барнаулом

Серьёзное ДТП с участием трёх автомобилей произошло на Гоньбинском тракте под Барнаулом. Согласно фотографиям, выложенным в паблике «Инцидент Барнаул», у двух машин помяты борта, ещё у одной — передняя часть.

Подробности происшествия выясняются, на месте работают сотрудники ДПС.

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Общество Пожилому мужчине стало плохо после ДТП на оживленном перекрестке в Барнауле

Два автомобиля столкнулись на перекрёстке улиц Балтийской и Шумакова в Барнауле. В одном из транспортных средств находился мужчина пожилого возраста, который почувствовал себя плохо во время езды, ему понадобилась помощь медиков.