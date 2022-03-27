Жителей Алтайского края предупредили об опасности нелегальных таксистов

Жителям Алтайского края напомнили об опасности при использовании услуг нелегальных таксистов. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

В ведомстве отметили, что в последнее время увеличилось число аварий с участием автомобилей такси, а чаще всего в ДТП попадают таксисты, которые работают нелегально.

«Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пользоваться услугами только зарегистрированного в установленном порядке и осуществляющем свою деятельность на законном основании таксопарка», — отметили в МВД.

В полиции добавили, что легальные таксисты работают на автомобилях, оборудованных специальными знаками, а в салоне такой машины должна находиться информация о водителе.