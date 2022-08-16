Жители пригорода Барнаула бесплатно сдают анализы и проходят терапевта

Жители барнаульских микрорайонов Сибирская Долина, Булыгино, Затон, посёлков Южный, Центральный, Черницк и Лебяжье посетили мобильные центры здоровья. Выездные профилактические обследования провели врачи Центра общественного здоровья и медицинской профилактики в рамках нацпроекта «Демография». Подробности сообщает пресс-служба мэрии.

Среди тех, кто воспользовался такой возможностью, жительница Затона Мария Бондырева. Она поблагодарила врачей и за то, что они приехали со всем комплексом диагностического оборудования, и за то, что сделали всё быстро.

«Минут за 15 сдала кровь, у меня померили давление, я прошла всех врачей. Меня порадовали, что всё в порядке. Сахар в норме, гемоглобин хороший, давление отличное. И на душе сразу стало также хорошо. Сейчас мне осталось пройти флюорографию. Удобно, что всё быстро, на месте, не надо никуда ехать. У меня мама очень сильно болеет, ухаживаю за ней, и не могу составить надолго. Поэтому своё состояние здоровья уже давно не проверяла», — поблагодарила она.

Это и есть главная цель здравоохранения — обеспечить всех людей доступной медицинской с помощью, возможностью сдачи анализов и лечением, подчеркнула главврач перинатального центра «Дар» Ирина Молчанова.

«Данные обследования направлены на выявление у жителей факторов развития риска хронических неинфекционных заболеваний. Каждый обратившийся по результатам обследования получит развёрнутую консультацию врача-терапевта. Наличие таких выездных комплексов, полное обследование, которое позволяет выявить риски и разные признаки этого заболевания, обеспечивает жителей доступной медицинской помощью», — сказала Молчанова.

Медики проводили экспресс-анализ крови на уровень глюкозы и холестерина, ЭКГ, пульсоксиметрию (определение уровня насыщения крови кислородом), измеряли артериальное и внутриглазное давление. Все желающие получили консультацию врача-терапевта с индивидуальными рекомендациями по профилактике заболеваний. Также медики советовали переходить на рациональное питание, отказаться от вредных привычек и изменить образ жизни тем, кто хочет сберечь своё здоровье.

Где ещё будут работать мобильные центры:

посёлок Бельмесёво, ул. Молодёжная, 56 (22 августа);



посёлок Борзовая Заимка, ул. Радужная, 75а (25 августа).



Для прохождения обследования при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

