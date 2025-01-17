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Как в Томске начался суд против второго давателя взятки вице-мэру Барнаула Шеломенцеву?

Директору томской компании "Запсиб-Мост" Денису Илюшину на первом судебном заседании в декабре 2024 года продлили срок заключения в СИЗО

17 января 2025, 13:20, Антон Дегтярев

Денис Илюшин на процессе по делу Шеломенцева / Фото: amic.ru
Денис Илюшин на процессе по делу Шеломенцева / Фото: amic.ru

27 декабря 2024 года в Октябрьском районном суде Томска стартовало рассмотрение дела директора компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина, которого обвиняют в даче взятки вице-мэру Барнаула Антону Шеломенцеву. На первом заседании Илюшину продлили меру пресечения на шесть месяцев, сейчас сторона обвинения представляет доказательства по делу, сообщили amic.ru в объединенной пресс-службе судов Томской области.

Как идет суд?

По делу Дениса Илюшина пока прошло два заседания. Первое состоялось 27 декабря 2024 года, там ему продлили меру пресечения (срок пребывания обвиняемого в СИЗО истекал 4 января 2025 года). Илюшина оставили под стражей до 23 июня 2025 года. При этом 28 декабря 2024 года защита направила апелляционную жалобу на это решение в Томский областной суд, ее приняли к рассмотрению. Последнее заседание по делу состоялось 10 января 2025 года, следующее пройдет 14 февраля. Кстати, судя по картотеке дела, защищают Илюшина сразу три адвоката.

В чем обвиняют Илюшина?

В отношении Илюшина возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки должностному лицу через посредника в крупном размере". Следствие считает, что в 2020 году председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Барнаула Антон Шеломенцев вместе со своим бывшим заместителем Сергеем Щукиным решили построить открытые склады для хранения инертных материалов в Барнауле. Шеломенцев попросил Дениса Илюшина сделать для этого объекта проектную документацию, которая оценивалась в 350 тысяч рублей. Но вместо денег Шеломенцев пообещал покровительствовать Илюшину во время заключения госконтрактов. Илюшин согласился и исполнил просьбу Шеломенцева.

Денис Илюшин на процессе по делу Шеломенцева / Фото: amic.ru

Также в феврале 2022 года Денис Илюшин через Щукина передал Шеломенцеву взятку в размере 250 тысяч рублей. В итоге услугами и деньгами Шеломенцев получил от Илюшина 600 тысяч рублей.

Долгое время материалы против Илюшина не поступали ни в суды Томской области, ни Алтайского края. В октябре 2024 года стало известно о возбуждении в отношении Илюшина уголовного дела, а в декабре 2024-го оно ушло в суд.

Что с другими фигурантами дела?

Суды уже вынесли приговоры двум фигурантам по делу Шеломенцева: Сергею Щукину и Олегу Бесчастному. Однако одним приговором и в том, и другом случае не ограничилось. Щукин в октябре 2024 года получил пять лет лишения свободы условно со штрафом 2 млн рублей, но прокуратуру это решение не устроило, она подала апелляцию, и 20 декабря 2024 года Алтайский краевой суд назначил Щукину уже три года строгого режима со штрафом 2 млн рублей.

Кроме того, прокуратура намерена оспорить и приговор перевозчику Олегу Бесчастному, который 19 декабря 2024 года по решению Индустриального районного суда получил штраф в размере 40 млн рублей. Теперь прокурор требует дать ему восемь лет колонии строгого режима, назначить штраф шесть миллионов рублей и запретить заниматься коммерческими перевозками на три года.

На суде по делу Антона Шеломенцева недавно закончили опрашивать свидетелей обвинения, теперь представлять доказательства будет сторона защиты.

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Комментарии 1

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Гость

19:47:07 17-01-2025

Суд за "взятку" как таковую нелеп: имела ли она место или не имела, чуть крупнее была или мельче - эти частные нюансы меркнут в свете сущностного вопроса: сказалась ли мзда на качестве принятого взяточником решения? Объективная степень добротности или дефективности оного - единственный критерий соответствия или несоответствия занимаемой должности, правомерности или неправомерности предъявления претензий, привлечения к административной или к уголовной ответственности...

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