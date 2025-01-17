Как в Томске начался суд против второго давателя взятки вице-мэру Барнаула Шеломенцеву?
Директору томской компании "Запсиб-Мост" Денису Илюшину на первом судебном заседании в декабре 2024 года продлили срок заключения в СИЗО
17 января 2025, 13:20, Антон Дегтярев
27 декабря 2024 года в Октябрьском районном суде Томска стартовало рассмотрение дела директора компании "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина, которого обвиняют в даче взятки вице-мэру Барнаула Антону Шеломенцеву. На первом заседании Илюшину продлили меру пресечения на шесть месяцев, сейчас сторона обвинения представляет доказательства по делу, сообщили amic.ru в объединенной пресс-службе судов Томской области.
Как идет суд?
По делу Дениса Илюшина пока прошло два заседания. Первое состоялось 27 декабря 2024 года, там ему продлили меру пресечения (срок пребывания обвиняемого в СИЗО истекал 4 января 2025 года). Илюшина оставили под стражей до 23 июня 2025 года. При этом 28 декабря 2024 года защита направила апелляционную жалобу на это решение в Томский областной суд, ее приняли к рассмотрению. Последнее заседание по делу состоялось 10 января 2025 года, следующее пройдет 14 февраля. Кстати, судя по картотеке дела, защищают Илюшина сразу три адвоката.
В чем обвиняют Илюшина?
В отношении Илюшина возбуждено уголовное дело по статье "Дача взятки должностному лицу через посредника в крупном размере". Следствие считает, что в 2020 году председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству и транспорту Барнаула Антон Шеломенцев вместе со своим бывшим заместителем Сергеем Щукиным решили построить открытые склады для хранения инертных материалов в Барнауле. Шеломенцев попросил Дениса Илюшина сделать для этого объекта проектную документацию, которая оценивалась в 350 тысяч рублей. Но вместо денег Шеломенцев пообещал покровительствовать Илюшину во время заключения госконтрактов. Илюшин согласился и исполнил просьбу Шеломенцева.
Также в феврале 2022 года Денис Илюшин через Щукина передал Шеломенцеву взятку в размере 250 тысяч рублей. В итоге услугами и деньгами Шеломенцев получил от Илюшина 600 тысяч рублей.
Долгое время материалы против Илюшина не поступали ни в суды Томской области, ни Алтайского края. В октябре 2024 года стало известно о возбуждении в отношении Илюшина уголовного дела, а в декабре 2024-го оно ушло в суд.
Что с другими фигурантами дела?
Суды уже вынесли приговоры двум фигурантам по делу Шеломенцева: Сергею Щукину и Олегу Бесчастному. Однако одним приговором и в том, и другом случае не ограничилось. Щукин в октябре 2024 года получил пять лет лишения свободы условно со штрафом 2 млн рублей, но прокуратуру это решение не устроило, она подала апелляцию, и 20 декабря 2024 года Алтайский краевой суд назначил Щукину уже три года строгого режима со штрафом 2 млн рублей.
Кроме того, прокуратура намерена оспорить и приговор перевозчику Олегу Бесчастному, который 19 декабря 2024 года по решению Индустриального районного суда получил штраф в размере 40 млн рублей. Теперь прокурор требует дать ему восемь лет колонии строгого режима, назначить штраф шесть миллионов рублей и запретить заниматься коммерческими перевозками на три года.
На суде по делу Антона Шеломенцева недавно закончили опрашивать свидетелей обвинения, теперь представлять доказательства будет сторона защиты.
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