Свидетелей обвинения закончили допрашивать по делу экс-замглавы Барнаула Шеломенцева

Последней выступившей свидетельницей по делу стала бывшая жена посредника в даче взятки

15 января 2025, 11:20, ИА Амител

Антон Шеломенцев на суде / Фото: amic.ru

Допрос свидетелей со стороны обвинения завершился на суде по делу бывшего заместителя мэра Барнаула Антона Шеломенцева. Последней по видеосвязи из Москвы 14 января выступила бывшая жена посредника в даче взятки Сергея Щукина – Вера Щукина. Об этом amic.ru рассказали в Центральном районном суде.

Кого допрашивали в суде?

В суде отметили, что все свидетели по делу допрошены, последняя свидетельница – Вера Щукина – выступила на процессе по видеосвязи 14 января. При этом женщину несколько раз вызывали на процесс, но она на заседания не являлась, потому и была допрошена последней. До этого перед судом давали показания сам Сергей Щукин, взяткодатели – перевозчик Олег Бесчастный и директор компании "Запсиб-Мост" Денис Илюшин, действующий председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту мэрии Валерий Ведяшкин, другие чиновники барнаульской мэрии и так далее. Кроме того, ранее по делу закончили изучать письменные доказательства.

На следующем заседании представлять доказательства будет уже сторона защиты.

Антон Шеломенцев / Фото: amic.ru

В чем обвиняют Шеломенцева?

Антона Шеломенцева обвиняют по трем статьям: "Получение взятки в особо крупном размере" (ч. 6 ст. 290 УК РФ), "Легализация (отмывание) денег в крупном размере" (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ) и "Получение взятки в крупном размере" (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). Первые две связаны со взяткой в 2 млн рублей от перевозчика Олега Бесчастного, который передал деньги Шеломенцеву через посредника Сергея Щукина за покровительство и получение маршрутов № 41 и 78 (их, правда, Бесчастный так и не получил). 1,2 млн Шеломенцев "отмыл", купив через Щукина машину Subaru Outback. 800 тысяч рублей Щукин забрал себе за посредничество.

Третья статья связана с получением взяток от директора фирмы "Запсиб-Мост" Дениса Илюшина. По версии следствия, в феврале 2020 года Шеломенцев и Щукин захотели построить в Барнауле склады для хранения инертных материалов и попросили Илюшина сделать проект для них номинальной стоимостью 350 тысяч рублей. За это Шеломенцев должен был покровительствовать Илюшину при заключении госконтрактов. Илюшин разработал проект, который помог Шеломенцеву и Щукину получить разрешение на строительство.

Также в феврале 2022 года через Щукина Илюшин передал Шеломенцеву 250 тысяч рублей за содействие при заключении госконтрактов. Подробнее о деле можно прочитать по ссылке.

Антон Шеломенцев/ Фото: amic.ru

Кого еще судят по делу?

Суд вынес приговор уже двоим фигурантам дела – Сергею Щукину и Олегу Бесчастному. Первому в октябре 2024 года дали пять лет лишения свободы условно со штрафом в размере однократной суммы взятки 2 млн рублей. Однако прокуратура с приговором не согласилась, направила апелляцию, и 20 декабря 2024 года Алтайский краевой суд назначил Щукину реальный срок – три года строгого режима со штрафом 2 млн рублей, также Щукину зачли срок пребывания в СИЗО с 22 ноября 2023 года по 11 января 2024-го (по схеме один день под стражей равен одному дню в колонии).

Помимо этого, могут изменить и приговор перевозчику Олегу Бесчастному, которому 19 декабря 2024 года Индустриальный районный суд назначил штраф 40 млн рублей. Однако прокуратура с решением суда также не согласилась. Теперь прокурор требует восемь лет колонии строгого режима со штрафом шесть миллионов рублей и запретом заниматься коммерческими перевозками на три года. Апелляционную жалобу уже приняли.

Кроме того, сейчас в Томске судят второго взяткодателя по делу – Дениса Илюшина.