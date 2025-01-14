Прокуратура оспорит приговор перевозчику Бесчастному — фигуранту дела Шеломенцева

Ранее барнаульского перевозчика Олега Бесчастного приговорили к штрафу в размере 40 млн рублей

14 января 2025, 13:50, ИА Амител

Олег Бесчастный на суде / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Прокуратура обжалует приговор барнаульскому перевозчику Олегу Бесчастному, которого Индустриальный районный суд в конце 2024 года приговорил к штрафу в размере 40 млн рублей. Апелляционную жалобу уже приняли к рассмотрению, дело уйдет в Алтайский краевой суд. Информация об этом есть на сайте Индустриального районного суда.

Там сказано, что апелляционное представление на вступивший в силу судебный акт подал прокурор. К рассмотрению жалоба была принята 28 декабря 2024 года, защита сможет предоставить свои возражения на нее до 24 января 2025 года. После этого дело направят в Алтайский краевой суд. Чего именно хочет добиться прокуратура, пока неизвестно. Наиболее вероятно – ужесточения приговора.

Приговор Олегу Бесчастному был вынесен 19 декабря 2024 года, тогда как суд начался только 15 ноября 2024 года. Перевозчику по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки в особо крупном размере") назначили штраф 40 млн рублей (двадцатикратная сумма взятки). Кроме того, суд назначил арест на имущество бизнесмена, в том числе на три легковых автомобиля и 16 автобусов. Общая сумма арестованного имущества составила более 52 млн рублей.

Бесчастного признали виновным в том, что через посредника, Сергея Щукина, он передал 2 млн рублей на тот момент еще председателю "дорожного" комитета (а впоследствии – вице-мэру) Барнаула Антону Шеломенцеву за общее покровительство и за победу в конкурсе на маршруты № 41 и 78 (которые перевозчику так и не достались). Шеломенцев "отмыл" 1,2 млн рублей, купив за них автомобиль Subaru Outback. Остальные 800 тысяч Щукин забрал себе за посредничество. Предприниматель признал вину в полном объеме.

Отметим, что в декабре в апелляционной инстанции Алтайский краевой суд изменил приговор посреднику в даче взятки Сергею Щукину. По жалобе прокуратуры ему дали три года строгого режима со штрафом 2 млн рублей. До этого, в октябре 2024 года, Центральный районный суд приговорил Щукина к пяти годам лишения свободы условно со штрафом в размере однократной суммы взятки 2 млн рублей. Теперь защита Щукина намерена обратиться в кассацию.

Суд по делу самого Шеломенцева же сейчас еще идет, на нем опрашивают свидетелей.