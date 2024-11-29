Алтайские бизнесмены соберутся на масштабный форум

Его проведет Центр "Мой бизнес"

29 ноября 2024, 15:00, ИА Амител erid: LjN8JywBo

Предприниматели / Фото: pressfoto / freepik.com

14 декабря 2024 года в Барнауле пройдет одно из крупнейших бизнес-мероприятий года – форум "Мой бизнес.Мои достижения". Его организует Центр "Мой бизнес". Рассказываем, что там будет интересного и как принять участие.

Что это за форум?

Это мероприятие для предпринимателей Алтайского края в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Здесь обсудят важные темы, в том числе работу команды, цели и стратегии бизнеса, развитие личного бренда и маркетинг. Речь пойдет об инструментах, которые будут особенно нужны в 2025 году.

Форум посетят опытные федеральные спикеры. В их числе Евгений Давыдов (сооснователь Setters Education*), Денис Кутергин (сооснователь маркетплейса услуг YouDo*), Игорь Демидов (Co-Founder* и CEO агентства N:OW*). Они расскажут, как адаптировать свой бизнес к новым условиям, как улучшить себя и повысить доходность своего дела.

"Никакой воды, только то, что действительно работает! За один день мы научимся выделять важное из постоянного информационного потока, пользоваться трендами себе во благо, а не становиться их жертвой", – отметили в пресс-службе Центра "Мой бизнес".

Кто может принять участие?

На форум приглашают юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, работающих в Алтайском крае.

Участие бесплатное, но количество мест ограничено, поэтому нужно обязательно заранее зарегистрироваться:

заполнить заявку на сайте форум-мойбизнес22.рф;

авторизоваться как организация или ИП на сайте мсп.рф.

Где пройдет форум?

Мероприятие состоится в субботу, 14 декабря, во Дворце культуры Барнаула по адресу: ул. Антона Петрова, 146а. Все подробности – в телеграм-канале "Мой бизнес" Алтайского края либо по телефону горячей линии 8-800-222-83-22.

*Setters Education ("Сетерс Эдьюкешн"); YouDo ("ЮДу"); Co-Founder ("Ко-Фаундер"); CEO агентство N:OW ("СЕО агентство "Нау")

НО "Алтайский Фонд МСП"

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