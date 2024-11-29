Алтайские бизнесмены соберутся на масштабный форум
Его проведет Центр "Мой бизнес"
29 ноября 2024, 15:00, ИА Амител erid: LjN8JywBo
14 декабря 2024 года в Барнауле пройдет одно из крупнейших бизнес-мероприятий года – форум "Мой бизнес.Мои достижения". Его организует Центр "Мой бизнес". Рассказываем, что там будет интересного и как принять участие.
Что это за форум?
Это мероприятие для предпринимателей Алтайского края в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Здесь обсудят важные темы, в том числе работу команды, цели и стратегии бизнеса, развитие личного бренда и маркетинг. Речь пойдет об инструментах, которые будут особенно нужны в 2025 году.
Форум посетят опытные федеральные спикеры. В их числе Евгений Давыдов (сооснователь Setters Education*), Денис Кутергин (сооснователь маркетплейса услуг YouDo*), Игорь Демидов (Co-Founder* и CEO агентства N:OW*). Они расскажут, как адаптировать свой бизнес к новым условиям, как улучшить себя и повысить доходность своего дела.
"Никакой воды, только то, что действительно работает! За один день мы научимся выделять важное из постоянного информационного потока, пользоваться трендами себе во благо, а не становиться их жертвой", – отметили в пресс-службе Центра "Мой бизнес".
Кто может принять участие?
На форум приглашают юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, работающих в Алтайском крае.
Участие бесплатное, но количество мест ограничено, поэтому нужно обязательно заранее зарегистрироваться:
- заполнить заявку на сайте форум-мойбизнес22.рф;
- авторизоваться как организация или ИП на сайте мсп.рф.
Где пройдет форум?
Мероприятие состоится в субботу, 14 декабря, во Дворце культуры Барнаула по адресу: ул. Антона Петрова, 146а. Все подробности – в телеграм-канале "Мой бизнес" Алтайского края либо по телефону горячей линии 8-800-222-83-22.
*Setters Education ("Сетерс Эдьюкешн"); YouDo ("ЮДу"); Co-Founder ("Ко-Фаундер"); CEO агентство N:OW ("СЕО агентство "Нау")
НО "Алтайский Фонд МСП"Реклама
17:47:02 29-11-2024
Что-то мне кажется, что на этот "форум" удастся загнать только околобюджетные шарашки при условии принудительного привода.
😆
21:00:28 29-11-2024
Кхм... (17:47:02 29-11-2024) Что-то мне кажется, что на этот "форум" удастся загнать толь... Не находите, странные названия какие-то, там не русские что-ли буквы фффсе прям))
23:42:21 29-11-2024
Была на 3 формах у «Мой бизнес» . Организация и спикеры на высоте. А тем, кто не разу не был у них, советую посетить и потом делать выводы!
18:06:49 29-11-2024
Как лучше делать не справедливое перераспределение денежных средств в обществе...!?
Ключевой подтекст собрания...?
22:49:37 29-11-2024
Шляпская