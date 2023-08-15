Особый режим для дронов введут в Алтайском крае

Использовать беспилотники смогут в сельском хозяйстве

15 августа 2023, 10:35, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Алтайский край вошел в число регионов, в которых введут особый режим для беспилотников. Об этом сообщили в Минэкономразвития.

После введения режима дроны смогут доставлять грузы, осуществлять съемку, а также помогать в тушении природных пожаров.

Сейчас в 60 регионах страны действуют ограничения на использование беспилотников. Алтайский край могут включить в список регионов, где аграриям разрешать использовать беспилотную авиацию.