Особый режим для дронов введут в Алтайском крае
Использовать беспилотники смогут в сельском хозяйстве
15 августа 2023, 10:35, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Алтайский край вошел в число регионов, в которых введут особый режим для беспилотников. Об этом сообщили в Минэкономразвития.
После введения режима дроны смогут доставлять грузы, осуществлять съемку, а также помогать в тушении природных пожаров.
Сейчас в 60 регионах страны действуют ограничения на использование беспилотников. Алтайский край могут включить в список регионов, где аграриям разрешать использовать беспилотную авиацию.
10:44:17 15-08-2023
аграриям разрешат --- а каким законом это сейчас запрещено? Надо следить за законами, а то завтра узнаем, что водителям разрешено утром завтракать
11:00:47 15-08-2023
Гость (10:44:17 15-08-2023) аграриям разрешат --- а каким законом это сейчас запрещено? ... Так вообще-то во многих регионах использование дронов запрещено. Так что за законами надо следить вам. Как известно, незнание законов не освобождает от ответственности)
11:13:18 15-08-2023
Гость (11:00:47 15-08-2023) Так вообще-то во многих регионах использование дронов запрещ... Ну так я и спросил, каким законом аграриям это было запрещено?
11:24:29 15-08-2023
Гость (11:13:18 15-08-2023) Ну так я и спросил, каким законом аграриям это было запрещен... Так у каждого отдельно взятого региона свой Указ) Это помимо постановления Правительства РФ No 415, по которому масса ограничений. "Для любых полетов, физических, юридических или должностных лиц, необходимо получить разрешение на полет, а для проведения съемок - сертификат эксплуатанта. В случае нарушения правил полета или отсутствия разрешения на запуск, штрафы могут составлять от 20 000 до 1 000 000 рублей в зависимости от категории лица, допустившего нарушение." "при планировании запуска дрона необходимо свериться с актуальной картой запретных зон, определить границы зоны доступной для полётов и строго придерживаться их." В общем, и будет у тебя дрон, пользоваться не захочешь)))
11:30:13 15-08-2023
Гость (11:24:29 15-08-2023) Так у каждого отдельно взятого региона свой Указ) Это помимо... Ну спасибо
11:14:48 15-08-2023
Робот-пылесос.
11:49:12 15-08-2023
Змея воздушного можно запускать? Или предварительно заявку в Роскосмос отправить и оплатить госпошлину? И еще вопрос - а закидушку/спининг на рыбалке до какой бесплатной высоты можно закидывать?
12:01:04 15-08-2023
Гость (11:49:12 15-08-2023) Змея воздушного можно запускать? Или предварительно заявку в... В Германии лицензию на лов приобретать надо. Хочешь?
13:14:57 15-08-2023
Скоро с Али-экспресс будем посылки с помощью дронов получать, ура!
14:47:18 15-08-2023
Ослабляют ограничения, потому что нужны люди для СВО, могущие ими управлять, а в условиях тотального запрета такой скилл не нарабатывается.
15:01:03 15-08-2023
спасибо любимой партии за заботу о нас!!!! за мирное небо и что нет войны огромное спасибо!!!