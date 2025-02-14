Освобожденный в США Александр Винник прилетел в Москву

Самолет с россиянином на борту приземлился во Внуково

14 февраля 2025, 08:45, ИА Амител

Александр Винник в 2019 году / Фото: Юрий Малинов/ТАСС

В Москву доставили освобожденного из тюрьмы в США Александра Винника. Самолет с ним на борту приземлился в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на его адвоката Аркадия Буха.

Россиянин вернулся на родину в рамках обмена на Марка Фогеля, которого в России приговорили к 14 годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков.

Напомним, Винника арестовали по запросу США в 2017 году, когда он находился на полуострове Халкидики в Греции. Оттуда его экстрадировали во Францию и оправдали по предъявленным местными властями обвинениям. В августе 2022 года его вывезли в Грецию, после чего сразу отправили в США.

В США Винника обвиняли в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e. Она якобы использовалась для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности. В мае 2024 года россиянин пошел на сделку с обвинением – предполагалось, что его приговорят менее чем к десяти годам лишения свободы.