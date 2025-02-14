Освобожденный в США Александр Винник прилетел в Москву
Самолет с россиянином на борту приземлился во Внуково
14 февраля 2025, 08:45, ИА Амител
В Москву доставили освобожденного из тюрьмы в США Александра Винника. Самолет с ним на борту приземлился в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на его адвоката Аркадия Буха.
Россиянин вернулся на родину в рамках обмена на Марка Фогеля, которого в России приговорили к 14 годам тюремного заключения за контрабанду наркотиков.
Напомним, Винника арестовали по запросу США в 2017 году, когда он находился на полуострове Халкидики в Греции. Оттуда его экстрадировали во Францию и оправдали по предъявленным местными властями обвинениям. В августе 2022 года его вывезли в Грецию, после чего сразу отправили в США.
В США Винника обвиняли в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e. Она якобы использовалась для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности. В мае 2024 года россиянин пошел на сделку с обвинением – предполагалось, что его приговорят менее чем к десяти годам лишения свободы.
08:55:49 14-02-2025
Махнули наркомана на наркомана. Чтож, вполне адекватный обмен. В духе времени.
Поясните только, он кто? Кум, брат, деверь, сват?
09:04:35 14-02-2025
Гость (08:55:49 14-02-2025) Махнули наркомана на наркомана. Чтож, вполне адекватный обме... Ну не простой чел наверняка
10:24:44 14-02-2025
Гость (09:04:35 14-02-2025) Ну не простой чел наверняка... Не то слово, по версии американцев добывал для России электронную валюту. Как и Бут по их версии работал в интересах России, а не чисто на себя. Бута Байден вернул. Обычная работа спецслужб, мы их, они нас
09:03:13 14-02-2025
"Поменяли хулигана , на Луиса Карвалана"...
09:07:56 14-02-2025
Гость (09:03:13 14-02-2025) "Поменяли хулигана , на Луиса Карвалана"...... По нынешним временам это, наверное, уже дискредитация. Учитывая продолжение.
10:57:34 14-02-2025
Гость (09:07:56 14-02-2025) По нынешним временам это, наверное, уже дискредитация. Учиты... Так и по тем временам могли подтянуть. По тем временам даже быстрей
09:24:25 14-02-2025
Кинул в тч амеров на ярды... Понятно, что нашим он интересен..
10:12:26 14-02-2025
Гость (09:24:25 14-02-2025) Кинул в тч амеров на ярды... Понятно, что нашим он интересен... вроде шарит в блокчейне. такие сейчас востребованы.
13:10:55 14-02-2025
в управлении биржей криптовалют BTC-e. Она якобы использовалась для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности ----- а разве не все биржи этим же и занимаются!?
13:33:56 14-02-2025
от преступной деятельности --- ну так и нарушение санкций против России по законам США это преступная деятельность