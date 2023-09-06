Отдых в стиле "Зум Зум": барнаульцев массово угостили вкусными полосатыми семечками
Большая дегустация новинки от компании "ВелКен" – семечек "ГИГАЗУМ" – прошла на продовольственном фестивале в "Изумрудном"
06 сентября 2023, 12:05, ИА Амител erid: LjN8K1RNu
В последнюю субботу лета – 26 августа 2023 года – в парке культуры и отдыха "Изумрудный" прошел масштабный продовольственный фестиваль Алтайского края – "Алтайские бренды", где компания "ВелКен" презентовала свою новинку – крупные полосатые семечки "ГИГАЗУМ".
На празднике в центре площадки разместился яркий ГИГАбар, где гости могли продегустировать все разновидности семечек "Зум Зум", в том числе и новинку "ГИГАЗУМ". Барнаульцы сразу ее оценили: давно любимый вкус, но теперь еще более интересный благодаря тонким ореховым ноткам, и такой большой размер. Перещелк любимых семечек стал еще более звонким.
За барной стойкой посетители фестиваля сделали перерыв от активного отдыха и болтали с друзьями за полезным перещелком. А младшее поколение любителей семечек оценило сухой бассейн с шариками – в этот день здесь было ярко, весело и по-детски громко.
Но настоящим хитом стала ГИГАнтская пачка, из которой любой желающий мог попробовать новинку "ГИГАЗУМ": 200 кг полосатых семечек раздали гостям на пробу.
За этот яркий летний день на своей площадке семечки "Зум Зум" доказали, что просто созданы для расслабления и отдыха. Никакой шелухи – только релакс и приятный перещелк.
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ООО "ВелКен"Реклама
12:12:03 06-09-2023
Мазда ушла, зум-зум остался
12:43:22 06-09-2023
дичь
13:46:37 06-09-2023
Если семечки будут щелкаться пальцами то ок. Если зубами щелкать огромные семечки - капец вашим зубам. Готовьте по 8000 руб за коронку или даже 45000 - имплант + коронка.
13:58:56 06-09-2023
Семечки отличные, мы попробовали на фестивале. И от души насыпали с собой