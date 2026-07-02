Ответные действия России могут привести к серьезным последствиям для ВСУ
Из-за ударов по инфраструктуре украинское командование вынуждено искать альтернативные способы доставки грузов
02 июля 2026, 20:00, ИА Амител
Массированные атаки ВС РФ на украинские объекты могут иметь серьезные последствия для ВСУ, включая ослабление их позиций на передовой, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью "Абзацу".
По его словам, после недавнего теракта в Старобельске частота российских ударов значительно увеличилась. Такие действия имеют кумулятивный эффект, и их продолжение приближает достижение поставленных целей.
«Это ослабляет боеспособность украинских военных. Логистические цепочки могут быть нарушены, а задержка даже на несколько часов на передовой может привести к серьезным последствиям для ВСУ. Если украинским силам не будут вовремя доставлены боеприпасы, провизия и другие необходимые ресурсы, это может серьезно подорвать их позиции. Первыми, кто почувствует на себе последствия этих ударов, станут северные регионы: Харьковская, Запорожская области и ДНР», — отметил Марочко.
Эксперт также предположил, что активность ВСУ может временно снизиться. Однако, по его мнению, ситуация в Киеве остается напряженной, и украинский режим может прибегнуть к ударам по территории РФ, возможно, с целью организации терактов против мирных граждан или высокопоставленных лиц.
Ранее amic.ru писал, что в Британии признали успехи России в ходе СВО. Как отметил Гэллоуэй, темп наступления российских войск возрастает.
20:10:56 02-07-2026
не может быть ! серьезно ?
20:20:59 02-07-2026
А чего столько тянут то? Ждали когда експерт свое емкое слово скажет?
22:50:44 02-07-2026
Это ослабляет боеспособность украинских военных
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а может порабы уже не ослаблять, а как-то сделать что бы его вообще не было!?
сколько ещё должно наших по....ть, что бы началось не ослабление, а прекращение...!?
07:55:04 03-07-2026
Гость (22:50:44 02-07-2026) Это ослабляет боеспособность украинских военных---а ...
расклад такой: у украины уже по факту ослаблен подвоз производство и боеспособность но снижения атак по России нет потому что европейские страны расширяют производство дронов и ракет. германия например перепрофилирует все свои автозаводы фольксвагены бмв и прочие чтобы они клепали дроны и ракеты. И это все должно полететь по нам. И тут чем более будет украина слабеть тем мощней европа будет поставлять и запускать по нам. Сегодня тысячи дронов завтра миллионы дронов
НАТО действует очень нагло потому что план НАТО ядерного удара по России поменялся. Они планируют сначала дронами подавить все прорвать а после уже бить ядеркой по нашим городам. И в принципе раз наглеют то уже готовы начать. С моей тоочки зрения сейчас не надо дергаться а надо детально выяснять их слабые места вот в этом плане войны с Россией. Что этому сейчас будет можно противопоставить.
Шапкозакидательство тут не приведет ни к чему хорошему
00:24:47 03-07-2026
Как не про врагов пишут - "могут иметь тяжелые последствия" Должны иметь тяжелые последствия - иначе предатели в ВС .РФ
09:08:55 03-07-2026
Вежливый Человек (00:24:47 03-07-2026) Как не про врагов пишут - "могут иметь тяжелые последствия" ... ой вы только заметили
08:31:33 03-07-2026
Да, могут...