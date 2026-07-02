Из-за ударов по инфраструктуре украинское командование вынуждено искать альтернативные способы доставки грузов

02 июля 2026, 20:00, ИА Амител

Дрон над городом / Изображение сгенерировано Алиса AI / amic.ru

Массированные атаки ВС РФ на украинские объекты могут иметь серьезные последствия для ВСУ, включая ослабление их позиций на передовой, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в интервью "Абзацу".

По его словам, после недавнего теракта в Старобельске частота российских ударов значительно увеличилась. Такие действия имеют кумулятивный эффект, и их продолжение приближает достижение поставленных целей.

«Это ослабляет боеспособность украинских военных. Логистические цепочки могут быть нарушены, а задержка даже на несколько часов на передовой может привести к серьезным последствиям для ВСУ. Если украинским силам не будут вовремя доставлены боеприпасы, провизия и другие необходимые ресурсы, это может серьезно подорвать их позиции. Первыми, кто почувствует на себе последствия этих ударов, станут северные регионы: Харьковская, Запорожская области и ДНР», — отметил Марочко.

Эксперт также предположил, что активность ВСУ может временно снизиться. Однако, по его мнению, ситуация в Киеве остается напряженной, и украинский режим может прибегнуть к ударам по территории РФ, возможно, с целью организации терактов против мирных граждан или высокопоставленных лиц.

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