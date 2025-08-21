Всего в 2025 году в Алтайском крае планируют благоустроить 86 общественных территорий

В 2025 году в Алтайском крае благоустраивают 86 общественных территорий, 30 дворов в 41 населенном пункте региона по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". На работы потратят около 1,2 млрд рублей – это и краевые средства, и федеральное финансирование, сообщал в своем телеграм-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Благодаря работе по нацпроекту, уже не первый год скверы, парки, площади и другие объекты в городах и селах региона обретают новое лицо, а некоторые общественные пространства и вовсе создаются с нуля. Amic.ru рассказывает, какие территории в регионе получают обновление в 2025 году.

Какие парки благоустраивают в Барнауле?

В столице Алтайского края, Барнауле, в 2025 году продолжается благоустройство самого большого парка города – "Юбилейный", которое началось еще в 2022-м. Сейчас там идет уже финальный этап благоустройства стоимостью 8 млн рублей. В парке, который еще несколько лет назад был в полузаброшенном виде, рабочие сносят поросль, аварийные и сухостойные деревья вдоль пешеходных дорожек, высаживают газон площадью порядка шести тысяч квадратных метров, а также более 700 новых деревьев.

Справка: Благоустройство парка "Юбилейный" выполняется в четыре этапа, каждый длится один год. За все время в облагораживание этой территории власти вложили 330 млн рублей. Там сделали входную группу, обустроили пешеходную сеть, смонтировали 252 светильника и 17 камер видеонаблюдения, посадили газон, более тысячи деревьев и кустарников, установили 90 скамеек, сделали десять игровых комплексов, два памп-трека, скейт-парк, велопарковку, установили туалетный модуль и обустроили площадки для выгула собак.В 2025 году продолжается благоустройство еще одного парка, который совсем недавно имел удручающий вид. А именно идет второй этап реконструкции бывшего парка имени Ленина стоимостью более 105 млн рублей. Рабочие обустраивают пешеходные дорожки, делают зоны отдыха с террасной доской и новое покрытие для игровых и спортивных площадок. В парке установят освещение и камеры видеонаблюдения, высадят цветники, газоны и более чем 2,5 тысячи деревьев – сосны, ели, лиственницы, пирамидальные тополя и березы. Все это горожане смогут увидеть к середине ноября, когда работы должны завершиться.

Но самым масштабным проектом этого года стал парк 300-летия Барнаула, который располагается ближе к улице Шумакова. Его создают с нуля на пустыре, в 2025 году идет первый этап благоустройства стоимостью 89,7 млн рублей. Рабочие начали с формирования пешеходно-тропиночной сети, то есть сейчас там делают дорожки. В итоге в парке появится две пересекающиеся аллеи, дорожки будут расходиться лучами на северо-восток, северо-запад, юго-восток и юго-запад. Еще там обустроят спортивные площадки, а также поставят лавочки и урны вдоль пешеходных дорожек. Не обойдется и без растительности. А именно на территории высадят газоны из многолетних трав, более 2,5 тысячи кустарников и свыше 2,5 тысячи деревьев.

«Через несколько лет здесь появится современное, комфортное общественное пространство. Идея благоустройства этой зоны обсуждалась давно. Преображение началось благодаря поддержке правительства региона, администрации, депутатов и жителей. Мы продолжим наше взаимодействие с администрацией города, здесь обязательно появится интересный, знаковый и привлекательный для горожан объект», – говорил о будущем парке руководитель администрации губернатора и правительства Алтайского края Виталий Снесарь.

Работы на всех трех общественных пространствах Барнаула должны завершиться к середине ноября. Подробнее о благоустройстве парков в краевой столице можно прочитать здесь.

Что делают в Бийске и Рубцовске?

Общественные пространства обновляют не только в Барнауле. Например, во втором городе края – Бийске – прямо сейчас обновляется зеленая зона вдоль улицы Вали Максимовой, где специалисты из Санкт-Петербурга строят уникальный для региона экстрим-парк стоимостью порядка 28 млн рублей. Горожане получат новый скейт-парк, площадку для занятий скейтбордом, дорожки, скамейки и урны. Благоустройство уже почти завершилось, полностью закончить его обещают в августе, а в следующем году в парке планируют обустроить зону парковки.

Продолжается и реконструкция парка Победы, где ремонтируют центральную лестницу, меняют плитку, устанавливают новый пандус, перила, скамейки и урны. А еще в городе восстанавливают сквер им. Кузьмы Фомиченко.

Совершенно новое общественное пространство сейчас появляется не только в Барнауле, но и в Рубцовске, где на месте пустыря с нуля создают сквер "Южный". Там делают две детские площадки, площадку для катания на скейтбордах, территорию для воркаута с уличными тренажерами, поле для мини-футбола, баскетбольное кольцо, зону отдыха, кладут новый тротуар, устанавливают диваны-качели, скамейки и освещение. Без внимания власти не оставили и территорию у драмтеатра, пишет "Местное время". Там обновляют плиточное покрытие до проспекта Ленина, устанавливают новые скамейки, урны и светильники, также пространство озеленяют.

Какие территории обновляют в других городах края в 2025 году?

Но и это далеко не все работы по благоустройству, которые идут в Алтайском крае. В других городах региона сейчас облагораживают следующие общественные территории:

в Белокурихе – детскую площадку со спортивной инфраструктурой на улице Академика Мясникова и пешеходную зону у детсада "Сказка";

в Новоалтайске – сквер "Лес Победы" и пешеходную зону на улице Космонавтов (на обеих территориях идет второй этап работ);

в Заринске – сквер на пересечении улиц Карла Маркса и Комсомольской и пешеходную зону на улице 25-го Партсъезда. Также в городе на пустыре с нуля создадут парк для занятий экстремальными видами спорта;

в Алейске – пешеходную зону в переулке Парковом и прилегающую территорию к городскому фонтану на улице Партизанской;

в Славгороде – детский городок и Парк культуры и отдыха;

в Горняке – площадь Победы и парк между улицами Кирова и Миронова;

в Змеиногорске – парк им. 60-летия ВЛКСМ (третий этап) и зону для пешеходов в переулке Горном. Также в городе облагораживают исторический центр в границах улиц Семипалатинская, Щорса, Шумакова и территорию мемориального комплекса;

в Камне-на-Оби – парк "Зеленый клин" и парк Победы;

в Яровом – сквер для игр, отдыха и занятий спортом квартала "А" и городской парк культуры и отдыха (третий этап благоустройства);

в ЗАТО Сибирский – игровую площадку рядом с улицей Кедровая, 10, и зону отдыха на улице Кедровой.

Отметим, что сквер имени Фомиченко, экстрим-парк в Заринске и исторический центр Змеиногорска – это проекты, которые победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды Минстроя РФ. Объекты в голосовании не участвовали, но на их реализацию также направили средства в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", писал в своем телеграм-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Как благоустраивают села?

Благоустройство общественных территорий активно идет не только в городах, но и в селах Алтайского края. Например, в селе Хабары Хабарского района по нацпроекту "Инфраструктура для жизни" уже обновили спортивную площадку и скейт-парк. В Топчихе сейчас благоустраивают пешеходные зоны, в селе Староалейском приводят в порядок территорию возле стадиона, в селе Троицком – сквер возле центральной площади, в Шипуново – Аллею Героев, в Табунах – парк "Юность", в селе Смоленском Смоленского района – парк "Молодежный" и так далее.

«Много внимания в каждом случае мы уделяем качеству работ. И дальше, после их завершения, важно, чтобы все эти общественные пространства служили жителям края, радовали их долгие годы. Это ответственность и местных властей – по содержанию хозяйства, и, конечно, самих жителей. Важно бережно относиться к нашим совместным проектам», – отметил Виктор Томенко в своем телеграм-канале.

Какие территории благоустроят в крае в 2026 году?

Уже известно, что в 2026 году в Алтайском крае по нацпроекту благоустроят 82 общественные территории (скверы, парки, дворы, площади, спортивные и детские площадки). За эти объекты с 21 апреля по 12 июня 2025 года проголосовало более 190 тысяч жителей региона из 40 муниципальных образований края.

«Благодарю каждого, кто высказал свою позицию. В соответствии с итогами голосования по национальному проекту "Инфраструктура для жизни" в следующем году преобразятся 82 общественные территории. Среди них традиционно скверы и парки, дворы, площади, спортивные и детские площадки», – отметил губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

Как сообщает Минстрой Алтайского края, в городах региона и в ЗАТО Сибирский в голосовании на 2026 год победили следующие объекты:

в Барнауле – общественная территория в границах улиц Чайковского и Куйбышева в поселке Южном. Также в 2026 году по нацпроекту будет идти третий этап благоустройства бывшего парка имени Ленина и второй этап создания парка за ТЦ "Европа";

в Алейске – сквер в районе здания по ул. Комсомольской, 101, и пешеходная зона по ул. Давыдова;

в Белокурихе – пешеходная зона (от ул. Бийской, 11, до перекрестка с ул. Талькова) и пешеходная зона за домом на ул. Братьев Ждановых, 19;

в Бийске – площадь Владимира Ленина и сквер при обелиске, на месте расстрела подпольной организации Петра Мерлина;

в Заринске – парк "Патриот", территория по ул. 25-го Партсъезда, а также пешеходная зона от пр. Строителей, 31/1 до ул. 25-го Партсъезда, 42/1;

в Новоалтайске – пешеходная зона по ул. Белоярской и третий этап благоустройства сквера "Лес Победы";

в Рубцовске – территория около храма Всех Святых до торгового центра "Южный", а также детский парк по ул. Комсомольской, 99а;

в Славгороде – первый этап благоустройства центрального сквера, а также обустройство Мемориала Славы;

в Яровом – городской парк культуры и отдыха (четвертый этап) и пешеходной зоны по ул. Ленина;

в Горняке – пешеходная зоны от ул. Победы до ул. Гоголя по ул. Ленина и пешеходная зоны от ул. Ленина до ул. Первомайской по ул. Победы;

в Змеиногорске – пешеходная зона по ул. Карла Маркса, а также четвертый этап благоустройства парка имени 60-летия ВЛКСМ;

в Камне-на-Оби – пешеходная зоны по ул. Каменской (от ул. Северной до ул. Карла Маркса) и пешеходная зона по ул. Колесникова (от ул. Пушкина до ул. Титова);

в ЗАТО Сибирский – детский парк по ул. 40 лет РВСН, 6, и зона отдыха по улице Кедровой, 7.

Что это за нацпроект?

Проект "Формирование комфортной городской среды" запустили в РФ еще в 2017–2018 годах для обустройства общественных территорий (например, парков, набережных и скверов) в российских населенных пунктах.

В 2019 году этот проект стал частью нацпроекта "Жилье и городская среда", а в 2025-м – нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

Всего с 2017 по 2024 год в стране по этой программе благоустроили 38,4 тысячи общественных территорий. В Алтайском крае за этот период привели в порядок 1919 объектов в 70 муниципалитетах, среди них 383 общественные территории и 1536 дворов, рассказывал в телеграм-канале АКЗС председатель Заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи Игорь Панарин.

По его словам, общий объем финансирования проекта составил 6,4 млрд рублей. За счет регионального бюджета с 2017 по 2024 год власти сделали 118 объектов на общую сумму 379,9 млн рублей.

Территории для реконструкции каждый год выбирают жители региона (от 14 лет и старше) на голосовании, которое проходит на портале госуcлуг (zagorodsreda.gosuslugi.ru). Выбрать объект можно и с помощью волонтеров, работающих на общественных территориях во время городских и праздничных мероприятий.