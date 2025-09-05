Дорожки, площадки, озеленение. Как меняется парк им. Ленина в Барнауле

На территории уже сделано больше половины работ, запланированных на этот год

05 сентября 2025, 07:00, ИА Амител

Реконструкция парка им. Ленина, сентябрь 2025 года / Фото: amic.ru

В 2025 году продолжается второй этап масштабного благоустройства парка имени Ленина стоимостью свыше 105 млн рублей. На сегодняшний день выполнено уже более половины запланированных работ: формируется сеть пешеходных дорожек, создаются зоны отдыха с террасной доской, устанавливается современное покрытие на детских и спортивных площадках. В парке появятся новое освещение и камеры видеонаблюдения, будут высажены цветники, газоны и более 2,5 тысячи деревьев – сосны, ели, лиственницы, тополя и березы. Завершить все работы этого года планируют к середине ноября.

Ранее здесь под снос пошло около тысячи аварийных деревьев. Это было необходимо, чтобы обеспечить безопасность посетителей и подготовить пространство для будущих посадок.