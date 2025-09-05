Дорожки, площадки, озеленение. Как меняется парк им. Ленина в Барнауле
На территории уже сделано больше половины работ, запланированных на этот год
05 сентября 2025, 07:00, ИА Амител
В 2025 году продолжается второй этап масштабного благоустройства парка имени Ленина стоимостью свыше 105 млн рублей. На сегодняшний день выполнено уже более половины запланированных работ: формируется сеть пешеходных дорожек, создаются зоны отдыха с террасной доской, устанавливается современное покрытие на детских и спортивных площадках. В парке появятся новое освещение и камеры видеонаблюдения, будут высажены цветники, газоны и более 2,5 тысячи деревьев – сосны, ели, лиственницы, тополя и березы. Завершить все работы этого года планируют к середине ноября.
Ранее здесь под снос пошло около тысячи аварийных деревьев. Это было необходимо, чтобы обеспечить безопасность посетителей и подготовить пространство для будущих посадок.
10:07:34 05-09-2025
Белки в шоке и панике - все заначки под асфальтом оказались.
13:09:17 05-09-2025
Гость (10:07:34 05-09-2025) Белки в шоке и панике - все заначки под асфальтом оказались.... говорят, Федор Михайлович сам лично приедет на открытие памятника себе.
22:35:08 06-09-2025
Ага 1000 необходимо было выполнить ну правильно, а как строить если не пилить. И спилили большие деревья, а посадят как на фото 20 см сосну которая ещё и не приживется. А гарижи почему не сносят они стоят на участке парка да и вообще выглядит это стрёмно.
08:24:12 07-09-2025
Нищеброд (22:35:08 06-09-2025) Ага 1000 необходимо было выполнить ну правильно, а как строи... Тут все стермно выглядит. Стремно и убого. Столица мира как-никак.
09:27:32 07-09-2025
На мой взгляд изуродовали все что можно. Это был ЛЕСОпарк - легкие района (хоть и загаженый), дом для белок, зайцев, ежей, лесных птиц, а теперь грязевые пустынные проплешины с видом на панельки, гаражи, забор зоопарка из профлиста, дорогу, ушлепские дорожки из плитки с грязевыми зазорами, по которым невозможно ходить, непонятно по какому принципу организованые новые дорожки и зачем ликвидированы все народные тропы, вместо травы и деревьев куча заасфальтированных и прорезиненных площадок (парка Смертина ведь мало под боком) - красота, что сказать. Все как всегда через одно место, лучше бы вообще ничего не трогали. Раньше был уголок природы, сейчас вообще желания туда ходить нет, по аллее Георгиева прогуляется - то же самое.