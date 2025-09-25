Власти Барнаула провели совещание по благоустройству территорий

Главным вопросом повестки стало благоустройство территории в микрорайоне "Южный"

25 сентября 2025, 17:08, ИА Амител

Благоустройство территорий в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни"

В Барнауле обсудили вопросы благоустройства общественных пространств в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", сообщает мэрия города.

Совещание по этой теме провел глава краевой столицы Вячеслав Франк. В обсуждении приняли участие председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич, депутаты Павел Авкопашвили и Виталий Казаков, председатель Общественной палаты города Борис Черниченко, представители архитектурного и строительного сообщества, а также руководители профильных подразделений администрации.

Главным вопросом повестки стало благоустройство территории в микрорайоне "Южный", расположенной в границах улиц Чайковского и Куйбышева. Именно этот объект по итогам общегородского онлайн-голосования, в котором приняли участие свыше десяти тысяч горожан, был выбран для реализации в следующем году.

Председатель комитета по благоустройству Петр Воронков представил эскизный проект, подготовленный подрядной организацией ООО "Классика". Согласно документации, территория будет разделена на несколько функциональных зон: аллею имени А.И. Чепурко, площадь у Дворца культуры "Южный", участок у фонтана, а также пространство, прилегающее к памятнику воинам, погибшим в локальных войнах. Для каждой зоны предусмотрены свои особенности оформления: мощение плиткой пешеходных дорожек, установка освещения и камер видеонаблюдения, организация парковочных мест, монтаж скамеек, качелей и пергол, а также масштабное озеленение.

По итогам рассмотрения эскизного проекта было принято решение о поэтапной реализации благоустройства. На первом этапе планируется полностью обустроить аллею имени А.И. Чепурко.

«Деление на этапы позволит уделить больше внимания каждой из выделенных зон, чтобы впоследствии получить качественное и продуманное благоустройство. Несомненно, при планировании работ необходимо вести диалог с жителями, получать от них обратную связь о том, как они видят это пространство и его наполнение», – подчеркнул Вячеслав Франк.

В ходе обсуждения председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич акцентировала внимание на необходимости заранее продумать систему ухода за территорией.

Кроме того, был поднят вопрос о наполнении пространства – какие мероприятия здесь будут проходить и какие организации смогут взять на себя их проведение. Администрации Центрального района совместно с комитетом по культуре поручено проработать эти предложения.

Отдельным пунктом совещания стало обсуждение благоустройства территории за торговым центром "Европа" по улице Шумакова, 9. Здесь работы уже ведутся.

«Планируется, что в следующем году будет полностью завершено благоустройство на территории, находящейся ближе к улице Шумакова, где работы уже стартовали. Параллельно будет проведена подготовка оставшейся части, здесь будет выполнена планировка, убраны аварийные деревья и поросль, участок будет расчищен от мусора. Кроме того, на территории оврага пройдут инженерные изыскания, которые позволят определить наилучший вариант для отвода дождевых и талых вод», – отметил председатель комитета по благоустройству Петр Воронков.

На совещании также подвели итоги благоустроительных работ, которые реализуются в текущем году. В рамках нацпроекта работы ведутся на трех площадках: в парке имени В.И. Ленина, за ТЦ "Европа" по улице Шумакова, 9, а также в парке "Юбилейный".

В парке имени Ленина уже оборудовали дорожки, установили освещение и камеры видеонаблюдения, уложили покрытие на детских и спортивных площадках. Здесь планируется масштабное озеленение: будет высажено более 2,5 тысячи деревьев и кустарников.

На улице Шумакова в этом году появится 190 деревьев и свыше 2,5 тысячи кустарников, а также новая тропиночная сеть и газоны. В парке "Юбилейный" в рамках финального этапа благоустройства будет высажено около 700 деревьев разных пород.

Завершая совещание, Вячеслав Франк поручил начать подготовку к конкурсным процедурам для разработки проектно-сметной документации на будущий год и держать под контролем качественное выполнение всех текущих работ.