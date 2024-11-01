Павел Дуров заявил, что Telegram сделал первый шаг, чтобы стать видеоплатформой
Мессенджер получил крупный апдейт
01 ноября 2024, 07:45, ИА Амител
Мессенджер Telegram сделал первый шаг к тому, чтобы стать видеоплатформой, заявил основатель сервиса Павел Дуров.
По его словам, с очередным обновлением Telegram позволяет пользователям смотреть видео в оптимальном качестве в зависимости от скорости интернет-соединения, а не в том, в котором они были загружены. Это позволяет экономить трафик, загружать ролики быстрее и выбирать нужное качество.
"До сих пор видео в каналах отображались в том же формате, в котором они были загружены, и пользователям часто приходилось ждать и скачивать гигабайты, чтобы посмотреть короткий ролик. Однако с обновлением серверы Telegram будут сжимать популярные видео в несколько вариантов качества и оптимизировать их для потоковой передачи. Теперь, когда вы смотрите видео, Telegram автоматически выбирает наиболее подходящее качество в зависимости от скорости вашего соединения", – написал бизнесмен.
Новая версия Telegram также позволяет мгновенно ускорять видео с помощью новых жестов и добавлять фото к уже отправленным сообщениям.
08:25:48 01-11-2024
А его уже отпустили?
08:49:30 01-11-2024
Гость (08:25:48 01-11-2024) А его уже отпустили?...
В тайге живешь?
08:55:35 01-11-2024
У Паши видео в Телеге тормозят сильнее, чем специально заторможенный Ютуб
11:09:24 01-11-2024
Из Франции, как я понял, еще не выпустили
11:36:44 01-11-2024
Гость (11:09:24 01-11-2024) Из Франции, как я понял, еще не выпустили... Там он лучше работать стал.
Подозреваю брат евойный тоже там ошивается