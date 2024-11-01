Павел Дуров заявил, что Telegram сделал первый шаг, чтобы стать видеоплатформой

Мессенджер получил крупный апдейт

01 ноября 2024, 07:45, ИА Амител

Telegram / Изображение: Rubaitul Azad / unsplash.com

Мессенджер Telegram сделал первый шаг к тому, чтобы стать видеоплатформой, заявил основатель сервиса Павел Дуров.

По его словам, с очередным обновлением Telegram позволяет пользователям смотреть видео в оптимальном качестве в зависимости от скорости интернет-соединения, а не в том, в котором они были загружены. Это позволяет экономить трафик, загружать ролики быстрее и выбирать нужное качество.

"До сих пор видео в каналах отображались в том же формате, в котором они были загружены, и пользователям часто приходилось ждать и скачивать гигабайты, чтобы посмотреть короткий ролик. Однако с обновлением серверы Telegram будут сжимать популярные видео в несколько вариантов качества и оптимизировать их для потоковой передачи. Теперь, когда вы смотрите видео, Telegram автоматически выбирает наиболее подходящее качество в зависимости от скорости вашего соединения", – написал бизнесмен.

Новая версия Telegram также позволяет мгновенно ускорять видео с помощью новых жестов и добавлять фото к уже отправленным сообщениям.