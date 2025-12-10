Женщина погибла при пожаре в частном доме в Барнауле
Причины возгорания уточняются
10 декабря 2025, 12:12, ИА Амител
В Барнауле ночью 10 декабря загорелся частный дом в переулке Читинском. Когда пожарные прибыли на место, здание уже было полностью заполнено дымом. Внутри спасатели обнаружили погибшую женщину.
По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, к тушению привлекли 32 человека личного состава. Пять звеньев газодымозащитной службы работали в плотном дыму и смогли вынести из охваченного огнем дома два газовых баллона, предотвратив возможную разгерметизацию и новые взрывы.
«Пожар удалось локализовать на площади около 150 квадратных метров. После разбора конструкций спасатели нашли тело женщины», – отметили в ведомстве.
По предварительным данным, дом вспыхнул из-за нарушений при эксплуатации печного отопления. Причины возгорания уточняются.
Ранее в Алтайском крае двое детей погибли в результате пожара в частном доме, где проживала многодетная семья.
Комментарии 0