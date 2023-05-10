Пенсионерам предложили зарабатывать прибавку к пенсии с помощью блогов в интернете
Для этого их необходимо обучить навыкам работы с видеоконтентом и соцсетями
10 мая 2023, 12:45, ИА Амител
Пожилых жителей России предложили научить вести свой блог в интернете и зарабатывать на этом деньги, пишет "Парламентская газета".
Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский отметил, что люди в возрасте накопили много знаний, которыми можно делиться с молодым поколением.
"Прожили жизнь, за плечами большой жизненный опыт, знания представляют ценность", – пояснил он.
Например, пенсионеры могут делиться секретами из таких сфер, как кулинария, огородничество или обслуживание автомобилей. Правда, для этого их необходимо обучить навыкам работы с видеоконтентом и соцсетями.
Как уверена президент Национальной ассоциации блогеров Ольга Берек, пожилые люди могут вести блоги для получения дополнительного дохода.
"Если до 1000 подписчиков, заработок может составлять несколько тысяч рублей. Если 5-10 тысяч подписчиков, от продажи рекламы можно выручить 20-50 тысяч рублей", – уточнила Берек.
Ранее россияне рассказали, сколько миллионов планируют накопить к пенсии.
12:50:18 10-05-2023
Если 5-10 тысяч подписчиков, от продажи рекламы можно выручить 20-50 тысяч рублей --- Это в Ютубе? Если его вырубят, работа блогеров закончится?
14:21:58 10-05-2023
Гость (12:50:18 10-05-2023) Если 5-10 тысяч подписчиков, от продажи рекламы можно выручи... на ютубе блогерам из РФ теперь не платят.
13:02:06 10-05-2023
Нашу страну спасёт продолжение Косыгинских реформ! которые вышли из плана ГОЭЛРО, и которые легли в основу экономической концепции Василия Леонтьева, а затем в принцип Госплана "Затраты-Выпуск", что дало нам однажды Золотую Пятилетку!!! а Леонтьеву Нобелевскую премию... А не Ложная Цель, теория американского экономиста Милтона Фридмана (Чикагская школа), о невидимой руке рынка, приватизации и свободных ценах!.. которая чуть не уничтожила экономику Аргентины!!!... А сейчас уничтожает нас!!!... через его учеников Чубайса, Гайдара...
13:02:12 10-05-2023
хорошо,хоть погост нет предложили, а то реальная экономия для бюджета
13:04:02 10-05-2023
депутатам так надо зарабатывать, а не жить на прожиточном максимуме за наш счет
13:15:18 10-05-2023
Пенсионерам предложили зарабатывать прибавку к пенсии с помощью блогов в интернете--- для начала начала необходимо на авиабилет до Ташкента или на аренду майбаха заработать
13:17:50 10-05-2023
сначала нужно вывести Блох в Свитере! а уже потом всё остальное..! А сколько у нас пенсионеров? ну в смысле потенциальных Блогеров?! умножаем на число подписчиков! получаем, в подписчики близких таких же пенсионеров и родню блогера!!!? не густо!? ЭХ! Капитализм!? возможности для многих!? А вот социализм, например - возможности для всех!!! Так может думать начнём!? прежде чем всякую ересь предлагать...!
13:28:24 10-05-2023
а следующий шаг - отмена пенсий вообще?
14:04:09 10-05-2023
А может быть просто достойную пенсию для людей,которые на государство отпахали предложить?А вести блог или нет,личное дело каждого.
14:13:59 10-05-2023
Гость (14:04:09 10-05-2023) А может быть просто достойную пенсию для людей,которые на го... ну вы тоже скажете!.. Социалист, что ли!? или того хлеще - Коммунист!!!? раздавать бесплатные обеды в кафе - это ведёт к развалу Капитализма...! думать нужно!
14:27:39 10-05-2023
Гость (14:04:09 10-05-2023) А может быть просто достойную пенсию для людей,которые на го... Не всё так просто! посмотрите, сейчас наологовики активно взялись за блогеров. Здесь тоже прослеживается мысль привлечения пенсов в ряды блогеров (разумеется, они должны будут зарегиться, как минимум, самозанятыми) и последующее поступление налоговых доходов в казну.
14:12:32 10-05-2023
просто достойную пенсию для людей -НЕТ! какой вы хитрый, пусть бабульки дряхлые лет в 80 начинают блоги вести!
14:23:24 10-05-2023
А вот социализм, например - возможности для всех!!!---- вопрос в том, какие это возможности. Одинаковая зарплата, одинаковая пенсия, одинаковые клетчатые пальтишки... еще все общее, значит, ничье, забыли)
14:44:30 10-05-2023
Гость (14:23:24 10-05-2023) А вот социализм, например - возможности для всех!!!---- воп... Ну да, сейчас зарплата разная, но в основном 16-20тр.(заметили разницу?). Пенсия была у многих 110 рублей, как сейчас бы 110тр. Хотелось бы такого однообразия! Непонятно про пальтишки. В основном клетчатые поставлялись Польшей, Венгрией, Чехословакией. Ныне из Китая. Кто при социализме хотел эксклюзив, заказывали в ателье. Многие имели личных портных. Почти все мастера(действительно золотые руки) шили на дому в свободное от работы в госорганизациях время.
16:32:02 10-05-2023
Одинаковая зарплата, одинаковая пенсия, одинаковые клетчатые пальтишки... еще все общее, значит, ничье, забыли)===== Ага,когда-то где-то слышал."Всё будет общее:жёны,дети,чашки,ложки,кружки,стаканы ..."Ересь ведь несёте )
14:35:50 10-05-2023
Опять Гарвардские мальчонки с купленными дипломами высказывают глупости! Кинь мерканьских пересмотрели.
14:48:39 10-05-2023
Опять Гарвардские мальчонки--- советские мальчишки и девчонки, социализм можно будет начать пиарить лет так через 20-25, когда все жившие при нем уйдут в мир иной))
15:02:26 10-05-2023
В основном клетчатые поставлялись Польшей, Венгрией, Чехословакией.---- ну да, ну да) а очередищи в цуме за польскими блузками не припоминаете?))) Наглядно можно увидеть, что было в магазинах в советских фильмах, кстати.
15:09:28 10-05-2023
Ну да, сейчас зарплата разная, но в основном 16-20тр.(---- ну страна наша большая, свет на нашем крае для молодежи, к счастью, не сошелся. Даже в Новосибе уже другие деньги за ту же работу. А вот при социализме - вариантов нет, фсе фсем одинаковое)
15:10:42 10-05-2023
Нет, ну какие бессовестные. А можно человеку просто отдыхать и заниматься тем, к чему душа лежит? Платите достойную пенсию, а не учите, как выживать на пенсионное пособие.
15:17:05 10-05-2023
А кто платить то им будет, за ведение блога ? Донатеры не разбегутся, а реклама на Ютубе сейчс не монетизируется. Знаю ряд типо блогеров, которые имеют по 10 и более тысяч подписчиков, и вроде контент у них неплохой, самоделки и т.п., народ смотрит, но при этом разве что на пачку сигарет на этом зарабатывают. Так что пустышку товарищ предложил, абсолютную.
16:16:52 10-05-2023
Гость (15:17:05 10-05-2023) А кто платить то им будет, за ведение блога ? Донатеры не ра... Есть вид рекламы описанный ещё Николаем Носовым в "Незнайка на Луне", например, "...герои рассказа садились пить чай, то автор обязательно упоминал, что чай пили с сахаром, который производился на спрутсовских сахарных заводах...". Но тут блогеру придётся быть не только блогером, но и менеджером по рекламе или привлекать кого-то для этого, чтобы искать таких рекламодателей.
15:32:44 10-05-2023
Достаточно почитать Дзен, где пенсионеры упражняются...... Правильнее было бы назвать это "Дичь". Ну а инициативный Валерий просто хочет освоить денежки под программу с нулевым результатом.
17:05:47 10-05-2023
Стойкое ощущение страшной оторванности от реальной жизни и возможностей очень многих пожилых людей. Тот случай, когда промолчать было бы лучше....
17:31:51 10-05-2023
А Силуанов обещал, что после повышения пенсии на тысячу рублей пенсионеры смогут путешествовать! С путешествиями не получилось, теперь предлагают подзаработать самим блогерством.
11:41:01 11-05-2023
Молодежь очень ждет советов по огороду Деда, деда, раскажи как картоху посадить! **** чё они несут