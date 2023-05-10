Пенсионерам предложили зарабатывать прибавку к пенсии с помощью блогов в интернете

Для этого их необходимо обучить навыкам работы с видеоконтентом и соцсетями

10 мая 2023, 12:45, ИА Амител

Фото: freepik.com

Пожилых жителей России предложили научить вести свой блог в интернете и зарабатывать на этом деньги, пишет "Парламентская газета".

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский отметил, что люди в возрасте накопили много знаний, которыми можно делиться с молодым поколением.

"Прожили жизнь, за плечами большой жизненный опыт, знания представляют ценность", – пояснил он.

Например, пенсионеры могут делиться секретами из таких сфер, как кулинария, огородничество или обслуживание автомобилей. Правда, для этого их необходимо обучить навыкам работы с видеоконтентом и соцсетями.

Как уверена президент Национальной ассоциации блогеров Ольга Берек, пожилые люди могут вести блоги для получения дополнительного дохода.

"Если до 1000 подписчиков, заработок может составлять несколько тысяч рублей. Если 5-10 тысяч подписчиков, от продажи рекламы можно выручить 20-50 тысяч рублей", – уточнила Берек.

Ранее россияне рассказали, сколько миллионов планируют накопить к пенсии.