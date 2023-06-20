Первый российский военный получил премию за уничтожение танка Leopard

Премию учредил фонд предпринимателей "Забота Сибири", а сертификат передал член Совфеда Карелин

20 июня 2023, 22:06, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Российский военнослужащий из Бурятии Андрей Кравцов первым получил миллион рублей за уничтожение немецкого танка Leopard в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram-канале.

Бойца наградили в Национальном медицинском исследовательском центре высоких медицинских технологий имени Вишневского. Саму премию учредил фонд предпринимателей "Забота Сибири", а сертификат Кравцову передал член Совета Федерации Александр Карелин.

Он добавил, что такие выплаты нужно считать дополнением к тому, что уже делают власти, а средства выдаются в координации с Минобороны.