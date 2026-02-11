Песков впервые прокомментировал замедление Telegram
Представитель Кремля подтвердил, что принято решение о замедлении работы сервиса
11 февраля 2026, 09:46, ИА Амител
Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ограничения в работе мессенджера Telegram на территории России.
Как сообщает ТАСС, он выразил сожаление в связи с тем, что компания так и не выполнила требования российского законодательства. Песков подтвердил, что принято решение о замедлении работы сервиса.
«Принято решение тормозить работу Telegram в связи с тем, что компания не выполняет требования российского законодательства», — подчеркнул он.
Ранее эти меры подтвердил Роскомнадзор. Ведомство официально заявило о введении ограничений в работе мессенджера и предупредило о возможных штрафах. Размер финансовых санкций может достичь 64 миллионов рублей.
Ситуация развивается на фоне длительного диалога между российскими регуляторами и руководством Telegram о соблюдении норм национального законодательства, включая требования к хранению данных и взаимодействию с уполномоченными органами.
Осталось замедлить иномарки километров до 40
12:33:20 11-02-2026
Гость (09:51:27 11-02-2026) Осталось замедлить иномарки километров до 40 ... Давно пора!
09:57:14 11-02-2026
Вот это законадатнльство у нас, что все отказываются его выполнять.
09:57:40 11-02-2026
приветствую это решение! Искренне ЗА!
10:09:58 11-02-2026
А че там у людей, находящихся у власти в России за требования такие, что никто из сервисов их не приемлет? Если там требования такие, что сервера в России должны быть - напрашивается вопрос: можно, а зачем? чтобы потом, по какому-нибудь поводу омон завалился и арестовали всё оборудование передав его кому-нибудь своему, типа Алишера Усманова, или под управление сына Кириенко, как это было с ВК? Дуров что, идиот? Все говорят что нарушают требования Российского законодательства, ну расскажите что за требования, которые протянули в законодательство через Федеральное Собрание, покажите материалы какие-нибудь административные, а то не ясно ни черта, с какого перепугу всё блокируется. Вы в натуре людей за идиотов то не держите.
10:17:34 11-02-2026
Антон (10:09:58 11-02-2026) А че там у людей, находящихся у власти в России за требовани... они попробовали в 20м году и им понравилось.
прикрываясь истеричками с температурой 37,2 - два года всю страну в намордниках держали
10:41:19 11-02-2026
Гость (10:17:34 11-02-2026) они попробовали в 20м году и им понравилось.прикрываясь ... Почему страну то? Там полмира в этом участвовали😄
10:12:36 11-02-2026
помню в детсаду говорили: не могут быть все плохими, а ты хорошим.
10:21:27 11-02-2026
не выполняет требования российского законодательства-а сами власти то выполняют требования российского законодательства,например статью 29 основного закона РФ
10:30:26 11-02-2026
гость (10:21:27 11-02-2026) не выполняет требования российского законодательства-а сами... «Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку»
10:23:06 11-02-2026
Требование одно. Чтобы с этих соц сетей людей не обворовывали и терроризм не множили. Вам напомнить что в этот телеграмб выкладывают? Какие жестокие садистские и порнографические видео и видео на которых совершаются преступления и кто в этом телеграммбе сидит? Да его вообще закрыть надо и уголовную ответственность лезущим туда ввести.
Что самое ужасное там сидят и его смотрят дети.
11:16:23 11-02-2026
майор (10:23:06 11-02-2026) Требование одно. Чтобы с этих соц сетей людей не обворовывал...
Если ваши дети смотрят в телеграмме садисткое порно, то это проблемы вашего воспитания
16:01:54 11-02-2026
Гость (11:16:23 11-02-2026) Если ваши дети смотрят в телеграмме садисткое порно, то ... а вот так враги и рассуждают
10:38:53 11-02-2026
Если они не в состоянии контролировать контент, то почему должны страдать те, кому нужны ресурсы для работы и образования. А таких большинство, не думаю, что люди массово смотрят жестокость, больше котикам умиляется. Блокируете отдельные каналы, слабо?
11:26:30 11-02-2026
Гость (10:38:53 11-02-2026) Если они не в состоянии контролировать контент, то почему до... прелесть какая, мне вот очень интересно, какая такая работа в телеге? продавцы счастья, нутрициологи и психолухи?)))))
11:34:56 11-02-2026
Гость (11:26:30 11-02-2026) прелесть какая, мне вот очень интересно, какая такая работа... Да банальная рабочая переписка) Мессенджер быстрее и удобнее, нежели почта. Вот и все.
12:16:57 11-02-2026
Гость (10:38:53 11-02-2026) Если они не в состоянии контролировать контент, то почему до... перейдите на макс
какие проблемы?
11:47:12 11-02-2026
Да и ладно. Сервис всё равно дерьмовый. Со относительно старых компов не зарегиться. Половина инфы с него не читается даже на других сайтах. Файл Тоо mach big или что-то в этом роде. Дурову похоже на это наплевать с высокой горки.
12:53:56 11-02-2026
Гость (11:47:12 11-02-2026) Да и ладно. Сервис всё равно дерьмовый. Со относительно стар... Угу. То есть опять "я не пользуюсь, давайте запретим всем")
13:30:11 11-02-2026
Гость (12:53:56 11-02-2026) Угу. То есть опять "я не пользуюсь, давайте запретим всем") ... Таких людей кроме меня много. Не все же днями гоняют в продвинутые игры. Ну и я не за запрет, мне просто поровну. Ютуб и то был гораздо полезнее в смысле информации.