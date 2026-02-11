Песков впервые прокомментировал замедление Telegram

Представитель Кремля подтвердил, что принято решение о замедлении работы сервиса

11 февраля 2026, 09:46, ИА Амител

Блокировки / Telegram / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал ограничения в работе мессенджера Telegram на территории России.

Как сообщает ТАСС, он выразил сожаление в связи с тем, что компания так и не выполнила требования российского законодательства. Песков подтвердил, что принято решение о замедлении работы сервиса.

«Принято решение тормозить работу Telegram в связи с тем, что компания не выполняет требования российского законодательства», — подчеркнул он.

Ранее эти меры подтвердил Роскомнадзор. Ведомство официально заявило о введении ограничений в работе мессенджера и предупредило о возможных штрафах. Размер финансовых санкций может достичь 64 миллионов рублей.

Ситуация развивается на фоне длительного диалога между российскими регуляторами и руководством Telegram о соблюдении норм национального законодательства, включая требования к хранению данных и взаимодействию с уполномоченными органами.



