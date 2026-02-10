Пользователи в России второй день подряд жалуются на сбои в работе Telegram

Проблемы касаются как мобильного приложения, так и веб-версии мессенджера

10 февраля 2026, 17:12, ИА Амител

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

В России второй день подряд фиксируются массовые сбои в работе мессенджера Telegram. Согласно данным сервиса Downdetector и портала "Сбой.рф", количество жалоб начало резко расти с раннего утра 7 февраля.

Наибольшее количество жалоб поступило из Магаданской области (7%), Новосибирской (6%) и Новгородской (5%) областей, а также Алтайского края (5%).

В то время как на международных версиях Downdetector (США, ОАЭ, Бразилия, Италия, Япония) о перебоях в Telegram не сообщают, в России более половины пользователей (53%) указывают на общий сбой, 18% жалуются на проблемы с мобильным приложением, 17% — на отсутствие уведомлений, а 9% — на неработоспособность веб-версии. Накануне аналогичные сбои начались около полудня.

Напомним, что в 2025 году Роскомнадзор уже ограничил голосовые звонки в Telegram и WhatsApp*. На этой неделе зампред думского комитета по экономической политике Михаил Делягин допускал возможность полной блокировки этих сервисов, но глава комитета по информполитике Сергей Боярский призывал не спекулировать на этой теме.

