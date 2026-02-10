Пользователи в России второй день подряд жалуются на сбои в работе Telegram
Проблемы касаются как мобильного приложения, так и веб-версии мессенджера
10 февраля 2026, 17:12, ИА Амител
В России второй день подряд фиксируются массовые сбои в работе мессенджера Telegram. Согласно данным сервиса Downdetector и портала "Сбой.рф", количество жалоб начало резко расти с раннего утра 7 февраля.
Наибольшее количество жалоб поступило из Магаданской области (7%), Новосибирской (6%) и Новгородской (5%) областей, а также Алтайского края (5%).
В то время как на международных версиях Downdetector (США, ОАЭ, Бразилия, Италия, Япония) о перебоях в Telegram не сообщают, в России более половины пользователей (53%) указывают на общий сбой, 18% жалуются на проблемы с мобильным приложением, 17% — на отсутствие уведомлений, а 9% — на неработоспособность веб-версии. Накануне аналогичные сбои начались около полудня.
Напомним, что в 2025 году Роскомнадзор уже ограничил голосовые звонки в Telegram и WhatsApp*. На этой неделе зампред думского комитета по экономической политике Михаил Делягин допускал возможность полной блокировки этих сервисов, но глава комитета по информполитике Сергей Боярский призывал не спекулировать на этой теме.
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ
17:44:28 10-02-2026
У половины предприятий вся работа встала
17:44:45 10-02-2026
Стимулируют деловую активность
01:25:26 11-02-2026
его будут закрывать, ифа сотка