НОВОСТИОбщество

Писатель Борис Акунин* признан иноагентом

В реестр также вошло одно интернет-издание и еще три персоны

13 января 2024, 09:30, ИА Амител

Фото: Николай Галкин / ТАСС
Фото: Николай Галкин / ТАСС

Русский писатель Григорий Чхартишвили*, публикующийся под псевдонимом Борис Акунин* признан иностранным агентом. Об этом сообщил Минюст.

Решение обосновали тем, что писатель выступал против СВО, участвовал в мероприятиях по сбору средств для ВСУ, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ВС РФ, а также участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов для неограниченного круга лиц.

18 декабря 2023 года на Акунина* завели уголовное дело о дискредитации ВС РФ, а Росфинмониторинг добавил его в перечень террористов и экстремистов. Сейчас 67-летний автор живет за границей.

Также в реестр иноагентов попали:

  • журналист Александр Минкин;
  • автор телеграм-канала Moscow Calling Андрей Куршин;
  • бывший депутат городского собрания Йошкар-Олы Антон Соколов;
  • интернет-издание "Холод".

Иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Словосочетание "иностранный агент" стоит в одном ряду с понятиями "разведчик" и "шпион".

 * внесен в перечень террористов и экстремистов

Россия иноагенты

Комментарии 17

Avatar Picture
Гость

10:11:53 13-01-2024

Всегда удивлялся Акуниным, историк по профессии, историю отношений Запада с нами знает, и отношений Запада с колониями, но похоже личная жизнь, когда она богатая, она ближе истины. Истину он может даже знать, но чисто чтобы лично ему было хорошо, говорить как надо. Скорее всего так, потому что историк не может не понимать за что война

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:10:00 13-01-2024

Гость (10:11:53 13-01-2024) Всегда удивлялся Акуниным, историк по профессии, историю отн... Что тут удивляться:шкура продажная этот гриша чхартишвили.Удивительно, что его иноагентом не объявили лет 13 назад.В России деньги немерянные зарабатывал и тут же гадил.Как к примеру иностранец браудер.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:53:54 13-01-2024

Гость (10:11:53 13-01-2024) Всегда удивлялся Акуниным, историк по профессии, историю отн... это называется приспособленец.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:53:01 13-01-2024

Всё, остались тока Симонян и Питросян

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:47:48 13-01-2024

Еще 146 миллионов остались. И миллионов 7 прибавилось. Не такие богатые и шустрые, как иноагенты, но зато бандеровцев не любят

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:17:43 13-01-2024

Гость (10:53:01 13-01-2024) Всё, остались тока Симонян и Питросян... Галустян

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:52:42 13-01-2024

А можно список, кого еще не признали, чтобы их книги сжечь?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:25:33 13-01-2024

Гость (11:52:42 13-01-2024) А можно список, кого еще не признали, чтобы их книги сжечь?... Все жги! Скоро всех признают.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:18:48 13-01-2024

Гость (11:52:42 13-01-2024) А можно список, кого еще не признали, чтобы их книги сжечь?... Когда в последний раз книгу в руках держал?

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:40:01 14-01-2024

Гость (18:18:48 13-01-2024) Когда в последний раз книгу в руках держал? ... Вчера, когда топил ими печку. Ведь газа нет и еще три года не будет.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:10:54 13-01-2024

Дважды агент?

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:34:01 13-01-2024

Глава центробанка Набиулина - враг России и не иноагент? Все игрища жуликов...

  15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:07:25 13-01-2024

Ну и что???Лицемерно на показуху. Его пасквили продаются везде. Издания его печатают за баснословные гонорары. Гражданства не лишен. Как враг народа не осужден и имущество не конфисковано. На активах в России зарабатывает не хило. И ему по хрен как назовут главное бабки ему текут рекой.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:35:34 13-01-2024

Ни разу не читал Акунина. Был у нас уже один писатель-беллетрист на исторические темы, это Валентин Пикуль. Популярный не то слово, книг его не купить было, только случайно или по большому блату. Где он теперь? Вспоминает ли кто, перечитывает ли? Сомнительно. Думаю, как же будет и с Акуниным, потому время не хочется тратить на следование за модой. Но чтобы писателя объявить иноагентом, это совсем уж чересчур. Этак можно любого врагом изобразить. Пора заканчивать с этим.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Ага

19:55:19 13-01-2024

Акунин - прекрасный писатель, его произведения читать легко и интересно. Куда лучше, чем Смотреть и слушать Соловьева и Симоньян. Очень жаль, что наша страна опять свернула не туда.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:27:03 13-01-2024

Ага (19:55:19 13-01-2024) Акунин - прекрасный писатель, его произведения читать легко ... Это ваша страна бандеровская свернула не туда.

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:10:45 13-01-2024

Не читал, хватило отзывы почитать. Очередной коньюнктурщик. А строчит из-за границы, так как там выгоднее и больше платят.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров