Писатель Борис Акунин* признан иноагентом
В реестр также вошло одно интернет-издание и еще три персоны
13 января 2024, 09:30, ИА Амител
Русский писатель Григорий Чхартишвили*, публикующийся под псевдонимом Борис Акунин* признан иностранным агентом. Об этом сообщил Минюст.
Решение обосновали тем, что писатель выступал против СВО, участвовал в мероприятиях по сбору средств для ВСУ, распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа России и ВС РФ, а также участвовал в создании и распространении сообщений и материалов иноагентов для неограниченного круга лиц.
18 декабря 2023 года на Акунина* завели уголовное дело о дискредитации ВС РФ, а Росфинмониторинг добавил его в перечень террористов и экстремистов. Сейчас 67-летний автор живет за границей.
Также в реестр иноагентов попали:
- журналист Александр Минкин;
- автор телеграм-канала Moscow Calling Андрей Куршин;
- бывший депутат городского собрания Йошкар-Олы Антон Соколов;
- интернет-издание "Холод".
Иноагенты – это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур. Словосочетание "иностранный агент" стоит в одном ряду с понятиями "разведчик" и "шпион".
* внесен в перечень террористов и экстремистов
10:11:53 13-01-2024
Всегда удивлялся Акуниным, историк по профессии, историю отношений Запада с нами знает, и отношений Запада с колониями, но похоже личная жизнь, когда она богатая, она ближе истины. Истину он может даже знать, но чисто чтобы лично ему было хорошо, говорить как надо. Скорее всего так, потому что историк не может не понимать за что война
11:10:00 13-01-2024
Гость (10:11:53 13-01-2024) Всегда удивлялся Акуниным, историк по профессии, историю отн... Что тут удивляться:шкура продажная этот гриша чхартишвили.Удивительно, что его иноагентом не объявили лет 13 назад.В России деньги немерянные зарабатывал и тут же гадил.Как к примеру иностранец браудер.
11:53:54 13-01-2024
Гость (10:11:53 13-01-2024) Всегда удивлялся Акуниным, историк по профессии, историю отн... это называется приспособленец.
10:53:01 13-01-2024
Всё, остались тока Симонян и Питросян
11:47:48 13-01-2024
Еще 146 миллионов остались. И миллионов 7 прибавилось. Не такие богатые и шустрые, как иноагенты, но зато бандеровцев не любят
12:17:43 13-01-2024
Гость (10:53:01 13-01-2024) Всё, остались тока Симонян и Питросян... Галустян
11:52:42 13-01-2024
А можно список, кого еще не признали, чтобы их книги сжечь?
15:25:33 13-01-2024
Гость (11:52:42 13-01-2024) А можно список, кого еще не признали, чтобы их книги сжечь?... Все жги! Скоро всех признают.
18:18:48 13-01-2024
Гость (11:52:42 13-01-2024) А можно список, кого еще не признали, чтобы их книги сжечь?... Когда в последний раз книгу в руках держал?
11:40:01 14-01-2024
Гость (18:18:48 13-01-2024) Когда в последний раз книгу в руках держал? ... Вчера, когда топил ими печку. Ведь газа нет и еще три года не будет.
12:10:54 13-01-2024
Дважды агент?
12:34:01 13-01-2024
Глава центробанка Набиулина - враг России и не иноагент? Все игрища жуликов...
15:07:25 13-01-2024
Ну и что???Лицемерно на показуху. Его пасквили продаются везде. Издания его печатают за баснословные гонорары. Гражданства не лишен. Как враг народа не осужден и имущество не конфисковано. На активах в России зарабатывает не хило. И ему по хрен как назовут главное бабки ему текут рекой.
15:35:34 13-01-2024
Ни разу не читал Акунина. Был у нас уже один писатель-беллетрист на исторические темы, это Валентин Пикуль. Популярный не то слово, книг его не купить было, только случайно или по большому блату. Где он теперь? Вспоминает ли кто, перечитывает ли? Сомнительно. Думаю, как же будет и с Акуниным, потому время не хочется тратить на следование за модой. Но чтобы писателя объявить иноагентом, это совсем уж чересчур. Этак можно любого врагом изобразить. Пора заканчивать с этим.
19:55:19 13-01-2024
Акунин - прекрасный писатель, его произведения читать легко и интересно. Куда лучше, чем Смотреть и слушать Соловьева и Симоньян. Очень жаль, что наша страна опять свернула не туда.
21:27:03 13-01-2024
Ага (19:55:19 13-01-2024) Акунин - прекрасный писатель, его произведения читать легко ... Это ваша страна бандеровская свернула не туда.
23:10:45 13-01-2024
Не читал, хватило отзывы почитать. Очередной коньюнктурщик. А строчит из-за границы, так как там выгоднее и больше платят.