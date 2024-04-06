Писателя Михаила Веллера признали иностранным агентом
Сейчас автор "Легенд Арбата" проживает за рубежом
06 апреля 2024, 09:00, ИА Амител
Михаил Веллер / Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Минюст РФ признал писателя Михаила Веллера иностранным агентом. Он известен по книгам "Легенды Арбата" и "Легенды Невского проспекта".
Как пояснили в ведомстве, Веллер выступал против СВО, призывал к действиям, которые могут привести к нарушению территориальной целостности РФ, а также сотрудничал с иноагентами и распространял их материалы.
Сейчас 75-летний автор живет за границей.
Помимо него, в реестр включены основатель ресторанной сети "Андерсон" Анастасия Татулова и "Российское социалистическое движение".
На 5 апреля 2024 года реестр иноагентов включает 795 наименований.
09:58:58 06-04-2024
"Российское социалистическое движение"- иноагент?
матерьбожья, кто же их спонсирует, если 70 лет все демократии мира жидко ходили в туалет, при слове "социализм" (и до сих пор вздрагивают)?
неужели Северная Корея?))
хочется подробностей.
10:32:19 06-04-2024
Давно пора! Помню, как он наврал про перегощиков яков из Монголии. Якобы он сам ходил тоже в перегон. Насочинял с 3 короба. Мы, кто тогда гоняли яков, хохотали над его статьей.
08:33:48 08-04-2024
Гость (10:32:19 06-04-2024) Давно пора! Помню, как он наврал про перегощиков яков из Мон... А что ,разве не перегоняли скот в советское время в Бийск из Монголии?Контора была Бийскскотимпорт.Ничего тут нет неправдивого,люди нанимались перегонщиками и перегоняли скот на бийский мясокомбинат.
10:56:24 06-04-2024
Скоро доживем до того, что комментаторов на АМИК начнут признавать иноагентами.
11:19:16 06-04-2024
Хорошо бы ввести санкции на его книги:весь доход от их продаж поступает в российскую государственную казну.Сейчас в цивилизованном мире стало модным распоряжаться чужими деньгами
13:11:19 06-04-2024
Начал как-то читать его произведение. Дочитать не смог. Скучно пишет.
18:26:46 06-04-2024
да клоун он , а не иноагент. раздутое самомнение обиженного неудачника и все
20:56:47 06-04-2024
Есть ролик его беседы с пранкерами Лексусом и Вованом от имени "помощника Зеленского".Та ещё гнида этот веллер.