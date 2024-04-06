Писателя Михаила Веллера признали иностранным агентом

Сейчас автор "Легенд Арбата" проживает за рубежом

06 апреля 2024, 09:00, ИА Амител

Михаил Веллер / Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Минюст РФ признал писателя Михаила Веллера иностранным агентом. Он известен по книгам "Легенды Арбата" и "Легенды Невского проспекта".

Как пояснили в ведомстве, Веллер выступал против СВО, призывал к действиям, которые могут привести к нарушению территориальной целостности РФ, а также сотрудничал с иноагентами и распространял их материалы.

Сейчас 75-летний автор живет за границей.

Помимо него, в реестр включены основатель ресторанной сети "Андерсон" Анастасия Татулова и "Российское социалистическое движение".

На 5 апреля 2024 года реестр иноагентов включает 795 наименований.