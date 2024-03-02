НОВОСТИПолитика

Писательница Людмила Улицкая стала иноагентом

Помимо нее, реестр пополнили еще две персоны и две организации

02 марта 2024, 08:45, ИА Амител

Людмила Улицкая / Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Людмила Улицкая / Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Писательница Людмила Улицкая внесена в реестр иностранных агентов, сообщается на сайте Минюста России.

Как отметили в ведомстве, она выступала против СВО, была респондентом на информационных площадках, которые предоставляли иноагенты и иностранные СМИ, а также пропагандировала ЛГБТ*-отношения и участвовала в создании сообщений иностранных агентов для неограниченного круга лиц.

Сейчас 81-летняя Улицкая проживает за границей.

Помимо нее, реестр в этот раз также вошли режиссер Илья Хржановский, бывший депутат Пермской городской Думы Сергей Медведев, незарегистрированное общественное объединение Центр защиты прав человека "Мемориал" и благотворительный фонд "Нужна помощь".

* Запрещенное в России экстремистское движение.

Россия иноагенты

Комментарии 15

Avatar Picture
Бартоломео

08:51:31 02-03-2024

Ага, сама прям стала ... Хе-хе, блин

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:12:59 02-03-2024

Бартоломео (08:51:31 02-03-2024) Ага, сама прям стала ... Хе-хе, блин... Сама. Прикинь, бартоломео. Она сама перечисляет свои гонорары в пользу ВСУ. Кто она? Она не просто иноагент, она тварь поганая.

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:59:16 02-03-2024

Гость (10:12:59 02-03-2024) Сама. Прикинь, бартоломео. Она сама перечисляет свои гонорар...
Она умная женщина и прекрасная писательница, а ты зомби с промытым мозгом

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:41:41 03-03-2024

Гость (10:59:16 02-03-2024)
Она умная женщина и прекрасная писательница, а ты зомби с п... То есть по вашему мнению человек отдающий деньги украинским войскам, причем деньги заплаченные за книжки в России, это умный и прекрасный человек. А я, который этим возмутился, являюсь зомби. Просто прекрасно. У меня один вопрос: какого …. ты до сих пор здесь?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

12:02:05 02-03-2024

Гость (10:12:59 02-03-2024) Сама. Прикинь, бартоломео. Она сама перечисляет свои гонорар... +миллион

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

10:48:33 02-03-2024

Чёт про Донцову сегодня в нэте прочитал не лицеприятное с её фондом и ваще. Она что тоже того?

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:52:01 02-03-2024

Слово иноагент потеряло свой смысл.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:57:25 02-03-2024

Гость (10:52:01 02-03-2024) Слово иноагент потеряло свой смысл....
Теперь это как признак наличия ума и совести.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:38:25 02-03-2024

Гость (10:57:25 02-03-2024)
Теперь это как признак наличия ума и совести. ... кто тебя так жестоко обманул?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

12:02:21 02-03-2024

Гость (10:52:01 02-03-2024) Слово иноагент потеряло свой смысл.... почему это?

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:32:16 02-03-2024

Есть Агент, есть Инагент). Агенты нам "стучат", а те врагам.

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:17:36 02-03-2024

Народу много не надо. Говорим, греемся.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:19:32 02-03-2024

Онв сама лично заявляла, что перечисляет ВСУ гонорары от продажи своих книг. Потому и признана иноагентом. Не справедливо?

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:44:49 02-03-2024

Людка улицкая падшая женщина,которая уехала на запад.И не важно какая у неё сексориентация.Главное что она предала Родину.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:55:26 03-03-2024

Главное лишить доходов из России, чтобы ее книги не издавались и не продавались в России

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров