Писательница Людмила Улицкая стала иноагентом
Помимо нее, реестр пополнили еще две персоны и две организации
02 марта 2024, 08:45, ИА Амител
Писательница Людмила Улицкая внесена в реестр иностранных агентов, сообщается на сайте Минюста России.
Как отметили в ведомстве, она выступала против СВО, была респондентом на информационных площадках, которые предоставляли иноагенты и иностранные СМИ, а также пропагандировала ЛГБТ*-отношения и участвовала в создании сообщений иностранных агентов для неограниченного круга лиц.
Сейчас 81-летняя Улицкая проживает за границей.
Помимо нее, реестр в этот раз также вошли режиссер Илья Хржановский, бывший депутат Пермской городской Думы Сергей Медведев, незарегистрированное общественное объединение Центр защиты прав человека "Мемориал" и благотворительный фонд "Нужна помощь".
* Запрещенное в России экстремистское движение.
08:51:31 02-03-2024
Ага, сама прям стала ... Хе-хе, блин
10:12:59 02-03-2024
Бартоломео (08:51:31 02-03-2024) Ага, сама прям стала ... Хе-хе, блин... Сама. Прикинь, бартоломео. Она сама перечисляет свои гонорары в пользу ВСУ. Кто она? Она не просто иноагент, она тварь поганая.
10:59:16 02-03-2024
Гость (10:12:59 02-03-2024) Сама. Прикинь, бартоломео. Она сама перечисляет свои гонорар...
Она умная женщина и прекрасная писательница, а ты зомби с промытым мозгом
00:41:41 03-03-2024
Гость (10:59:16 02-03-2024)
Она умная женщина и прекрасная писательница, а ты зомби с п... То есть по вашему мнению человек отдающий деньги украинским войскам, причем деньги заплаченные за книжки в России, это умный и прекрасный человек. А я, который этим возмутился, являюсь зомби. Просто прекрасно. У меня один вопрос: какого …. ты до сих пор здесь?
12:02:05 02-03-2024
Гость (10:12:59 02-03-2024) Сама. Прикинь, бартоломео. Она сама перечисляет свои гонорар... +миллион
10:48:33 02-03-2024
Чёт про Донцову сегодня в нэте прочитал не лицеприятное с её фондом и ваще. Она что тоже того?
10:52:01 02-03-2024
Слово иноагент потеряло свой смысл.
10:57:25 02-03-2024
Гость (10:52:01 02-03-2024) Слово иноагент потеряло свой смысл....
Теперь это как признак наличия ума и совести.
12:38:25 02-03-2024
Гость (10:57:25 02-03-2024)
Теперь это как признак наличия ума и совести. ... кто тебя так жестоко обманул?
12:02:21 02-03-2024
Гость (10:52:01 02-03-2024) Слово иноагент потеряло свой смысл.... почему это?
11:32:16 02-03-2024
Есть Агент, есть Инагент). Агенты нам "стучат", а те врагам.
12:17:36 02-03-2024
Народу много не надо. Говорим, греемся.
13:19:32 02-03-2024
Онв сама лично заявляла, что перечисляет ВСУ гонорары от продажи своих книг. Потому и признана иноагентом. Не справедливо?
15:44:49 02-03-2024
Людка улицкая падшая женщина,которая уехала на запад.И не важно какая у неё сексориентация.Главное что она предала Родину.
22:55:26 03-03-2024
Главное лишить доходов из России, чтобы ее книги не издавались и не продавались в России