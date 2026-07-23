Несколько правил помогут спастись от отравления

23 июля 2026, 15:09, ИА Амител

Арбуз / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

По каким признакам можно определить спелый и безопасный для употребления арбуз, объяснили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве также напомнили, на что нужно обратить внимание и как выбрать ягоду без риска для здоровья.

Где купить арбуз?

Приобретать арбузы вдоль автомобильных дорог и в необорудованных местах категорически запрещено: плоды быстро впитывают тяжелые металлы из выхлопных газов.

Покупать продукт можно только в санкционированных точках торговли. У продавца должен быть полный пакет сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции. Потребитель имеет право потребовать их предъявления.

Официальное место продажи должно иметь:

вывеску с названием организации и режимом работы;

работающие весы и оформленные ценники;

информацию о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе. Продавцы обязаны соблюдать общие гигиенические нормы.

Как определить зрелость плода?

Кожура должна быть целостной, твердой и блестящей. Если ноготь легко протыкает ее — арбуз незрелый. Пятно на стороне плода, на которой он лежал, должно быть максимально желтым или оранжевым. Белое пятно указывает на незрелость.

При ударе согнутым пальцем зрелый арбуз издает умеренно звонкий, гулкий звук, а при сдавливании вдоль продольной оси может слышаться слабый хруст.

Вырезать кусочек арбуза или разрезать его на части до покупки категорически запрещено: в месте надреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы.

Советы после покупки