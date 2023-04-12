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Почему нельзя злиться и ссориться в Великую среду?

Сегодня — третий день Страстной недели

12 апреля 2023, 06:22, Анастасия Бичакова

Фото: tagileparhiyaru
Фото: tagileparhiyaru

У православных христиан 12 апреля 2023 года наступила Великая среда – третий день Страстной седмицы. Эта неделя предшествует Пасхе, которая в 2023 году выпадает на 16 апреля. По традиции, в Страстную неделю верующие усиленно молятся, вспоминают страдания Иисуса Христа и его мучительную смерть.

Как правильно питаться в Великую среду, что можно и нельзя делать – читайте на amic.ru.

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Традиции в Великую среду

Православная церковь в Великую среду вспоминает предательство Иуды и грешницу, отмывшую слезами тело Иисуса.

Христиане продолжают готовиться к Пасхе: делают уборку и запасаются продуктами к празднику. Уже можно печь куличи и украшать дом.

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Что запрещено в Великую среду

В Великую среду 12 апреля, как и в остальные дни Великого поста, категорически запрещено злиться, ссориться, обижать друзей и родственников, унывать, сплетничать и обижаться. Считается, что это может принести одни беды и несчастья.
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Что можно и нельзя есть в Великую среду

В Великую среду разрешено сухоядение, то есть можно есть только сырую пищу без масла.

Но если есть проблемы со здоровьем, то лучше не экспериментировать. В таком случае запреты постящимся рекомендуют смягчать.

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Народные приметы 12 апреля

  • Листья на берёзе появились раньше, чем на ольхе, – значит, летом почти не будет дождей.
  • Гуси летят высоко 12 апреля – будет много дождей. Если низко – значит, мало.
  • Одуванчики рано зацвели – к короткому лету.
  • Погода мокрая – лето будет грибным.
Фото tagileparhiyaru

Страстная седмица по дням: что нельзя делать на неделе перед Пасхой

Рассказываем, какие традиции и запреты есть для каждого дня Страстной недели
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