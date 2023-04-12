Сегодня — третий день Страстной недели

12 апреля 2023, 06:22, Анастасия Бичакова

Фото: tagileparhiyaru

У православных христиан 12 апреля 2023 года наступила Великая среда – третий день Страстной седмицы. Эта неделя предшествует Пасхе, которая в 2023 году выпадает на 16 апреля. По традиции, в Страстную неделю верующие усиленно молятся, вспоминают страдания Иисуса Христа и его мучительную смерть.

Как правильно питаться в Великую среду, что можно и нельзя делать – читайте на amic.ru.

1 Традиции в Великую среду Православная церковь в Великую среду вспоминает предательство Иуды и грешницу, отмывшую слезами тело Иисуса. Христиане продолжают готовиться к Пасхе: делают уборку и запасаются продуктами к празднику. Уже можно печь куличи и украшать дом.

2 Что запрещено в Великую среду В Великую среду 12 апреля, как и в остальные дни Великого поста, категорически запрещено злиться, ссориться, обижать друзей и родственников, унывать, сплетничать и обижаться. Считается, что это может принести одни беды и несчастья.

3 Что можно и нельзя есть в Великую среду В Великую среду разрешено сухоядение, то есть можно есть только сырую пищу без масла. Но если есть проблемы со здоровьем, то лучше не экспериментировать. В таком случае запреты постящимся рекомендуют смягчать.