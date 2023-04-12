Почему нельзя злиться и ссориться в Великую среду?
Сегодня — третий день Страстной недели
12 апреля 2023, 06:22, Анастасия Бичакова
У православных христиан 12 апреля 2023 года наступила Великая среда – третий день Страстной седмицы. Эта неделя предшествует Пасхе, которая в 2023 году выпадает на 16 апреля. По традиции, в Страстную неделю верующие усиленно молятся, вспоминают страдания Иисуса Христа и его мучительную смерть.
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Традиции в Великую среду
Православная церковь в Великую среду вспоминает предательство Иуды и грешницу, отмывшую слезами тело Иисуса.
Христиане продолжают готовиться к Пасхе: делают уборку и запасаются продуктами к празднику. Уже можно печь куличи и украшать дом.
Что запрещено в Великую среду
Что можно и нельзя есть в Великую среду
В Великую среду разрешено сухоядение, то есть можно есть только сырую пищу без масла.
Но если есть проблемы со здоровьем, то лучше не экспериментировать. В таком случае запреты постящимся рекомендуют смягчать.
Народные приметы 12 апреля
- Листья на берёзе появились раньше, чем на ольхе, – значит, летом почти не будет дождей.
- Гуси летят высоко 12 апреля – будет много дождей. Если низко – значит, мало.
- Одуванчики рано зацвели – к короткому лету.
- Погода мокрая – лето будет грибным.
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