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Почему в Google больше нельзя зарегистрировать аккаунт на российский номер телефона?

Пользователи из России пожаловались, что больше не могут создавать учетные записи

11 сентября 2024, 15:10, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

9 сентября в сервисах Google пропала возможность подтвердить новый аккаунт с помощью российского номера телефона. Об этом массово сообщали пользователи из России. Не помогал даже VPN. В Сети сразу появились опасения, что это первый шаг к блокировке всех российских аккаунтов Google.

О том, почему Google перестал регистрировать учетные записи с российскими номерами и ждать ли блокировки, – в материале amic.ru.

1

Правда ли, что Google перестал регистрировать аккаунты с российскими мобильными номерами?

Такая проблема действительно была. При создании нового аккаунта система позволяла успешно выполнить все шаги: указать имя, пол и дату рождения, создать почтовый адрес и придумать пароль. Но когда дело доходило до подтверждения аккаунта через телефонный номер, начинались проблемы. Если пользователи вводили номер из РФ (+7), появлялось сообщение: "Этот номер нельзя использовать для подтверждения".
Это и встревожило пользователей, которые решили, что Google ввел новые санкции против российских жителей.
2

А сейчас можно подтвердить аккаунт Google через российский номер?

Да. Возможность создать аккаунт Google с российским номером уже вернулась, сообщил портал "Хабр". В беседе с "Парламентской газетой" это подтвердил и председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
Так что проблема была временной – сейчас в Google можно без проблем создать аккаунт и подтвердить его через российский номер телефона.
3

Почему в Google возникла проблема с российскими номерами?

Никакой официальной информации об этом нет. Но одно ясно точно – Google не вводил никаких специальных ограничений против российских пользователей. Об этом также рассказал Герман Клименко. Он предположил, что причина может крыться в техническом сбое.

"Судя по последней информации, это все же никак не связано с политическими аспектами. Все восстановилось часов через пять, поддержка Google заявила, что от них никаких ограничений не вводилось. Остается только догадываться, что это было. Может, сервис рассылки СМС накрылся, может, у Google деньги кончились, может, Роскомнадзор, может, просто телефоны, через которые проверялась возможность регистрации, достали откуда-то из отстойника, и на них уже кто-то зарегистрировал аккаунты. Деталей, увы, нам никто предоставить не спешит", – цитирует его "Парламентская газета".

4

Правда ли, что Google может заблокировать всех российских пользователей?

Нет. По крайней мере, компания не делала никаких заявлений на этот счет. А значит, паниковать пока рано. Тем более что возможность создавать аккаунты уже восстановлена.
интернет запреты

Комментарии 8

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Гость

15:42:25 11-09-2024

Болваны. Само изначальное предназначение этого гугл чтобы вас обворовывать. Все аферы, все списания ваших денег происходят оттуда

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Гость

17:08:36 11-09-2024

Гость (15:42:25 11-09-2024) Болваны. Само изначальное предназначение этого гугл чтобы ва...
Все списания происходят только из-за вашей жадности и глупости!

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Гость

15:48:27 11-09-2024

Продам неиспользованный аккаунт. Не бит, не крашен.

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Гость

17:01:17 11-09-2024

В Кз тоже +7. Казахов тоже наказали?

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Гость

17:15:46 11-09-2024

всё работает уже, гугл исправили ошибку, не вводите в заблуждение людей!

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Guest

19:22:55 11-09-2024

Не работает. Появляется сообщение: Этот номер нельзя использовать для подтверждения.

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Гость

06:59:00 12-09-2024

Надо еще Турцию с Таиландом закрыть. Отдыхайте у себя!

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Гость

09:13:44 12-09-2024

"Правда ли, что Google может заблокировать всех российских пользователей?" -неправда,это сделают хинштейны и компания,потратив(попилив) на это много бюджетных лярдов.

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