Пользователи из России пожаловались, что больше не могут создавать учетные записи

11 сентября 2024, 15:10, ИА Амител

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9 сентября в сервисах Google пропала возможность подтвердить новый аккаунт с помощью российского номера телефона. Об этом массово сообщали пользователи из России. Не помогал даже VPN. В Сети сразу появились опасения, что это первый шаг к блокировке всех российских аккаунтов Google.

О том, почему Google перестал регистрировать учетные записи с российскими номерами и ждать ли блокировки, – в материале amic.ru.

1 Правда ли, что Google перестал регистрировать аккаунты с российскими мобильными номерами? Такая проблема действительно была. При создании нового аккаунта система позволяла успешно выполнить все шаги: указать имя, пол и дату рождения, создать почтовый адрес и придумать пароль. Но когда дело доходило до подтверждения аккаунта через телефонный номер, начинались проблемы. Если пользователи вводили номер из РФ (+7), появлялось сообщение: "Этот номер нельзя использовать для подтверждения". Это и встревожило пользователей, которые решили, что Google ввел новые санкции против российских жителей.

2 А сейчас можно подтвердить аккаунт Google через российский номер? Да. Возможность создать аккаунт Google с российским номером уже вернулась, сообщил портал "Хабр" . В беседе с "Парламентской газетой" это подтвердил и председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Так что проблема была временной – сейчас в Google можно без проблем создать аккаунт и подтвердить его через российский номер телефона.

3 Почему в Google возникла проблема с российскими номерами? Никакой официальной информации об этом нет. Но одно ясно точно – Google не вводил никаких специальных ограничений против российских пользователей. Об этом также рассказал Герман Клименко. Он предположил, что причина может крыться в техническом сбое. "Судя по последней информации, это все же никак не связано с политическими аспектами. Все восстановилось часов через пять, поддержка Google заявила, что от них никаких ограничений не вводилось. Остается только догадываться, что это было. Может, сервис рассылки СМС накрылся, может, у Google деньги кончились, может, Роскомнадзор, может, просто телефоны, через которые проверялась возможность регистрации, достали откуда-то из отстойника, и на них уже кто-то зарегистрировал аккаунты. Деталей, увы, нам никто предоставить не спешит", – цитирует его "Парламентская газета".