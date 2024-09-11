Почему в Google больше нельзя зарегистрировать аккаунт на российский номер телефона?
Пользователи из России пожаловались, что больше не могут создавать учетные записи
11 сентября 2024, 15:10, ИА Амител
9 сентября в сервисах Google пропала возможность подтвердить новый аккаунт с помощью российского номера телефона. Об этом массово сообщали пользователи из России. Не помогал даже VPN. В Сети сразу появились опасения, что это первый шаг к блокировке всех российских аккаунтов Google.
О том, почему Google перестал регистрировать учетные записи с российскими номерами и ждать ли блокировки, – в материале amic.ru.
Правда ли, что Google перестал регистрировать аккаунты с российскими мобильными номерами?
А сейчас можно подтвердить аккаунт Google через российский номер?
Почему в Google возникла проблема с российскими номерами?
"Судя по последней информации, это все же никак не связано с политическими аспектами. Все восстановилось часов через пять, поддержка Google заявила, что от них никаких ограничений не вводилось. Остается только догадываться, что это было. Может, сервис рассылки СМС накрылся, может, у Google деньги кончились, может, Роскомнадзор, может, просто телефоны, через которые проверялась возможность регистрации, достали откуда-то из отстойника, и на них уже кто-то зарегистрировал аккаунты. Деталей, увы, нам никто предоставить не спешит", – цитирует его "Парламентская газета".
15:42:25 11-09-2024
Болваны. Само изначальное предназначение этого гугл чтобы вас обворовывать. Все аферы, все списания ваших денег происходят оттуда
17:08:36 11-09-2024
Гость (15:42:25 11-09-2024) Болваны. Само изначальное предназначение этого гугл чтобы ва...
Все списания происходят только из-за вашей жадности и глупости!
15:48:27 11-09-2024
Продам неиспользованный аккаунт. Не бит, не крашен.
17:01:17 11-09-2024
В Кз тоже +7. Казахов тоже наказали?
17:15:46 11-09-2024
всё работает уже, гугл исправили ошибку, не вводите в заблуждение людей!
19:22:55 11-09-2024
Не работает. Появляется сообщение: Этот номер нельзя использовать для подтверждения.
06:59:00 12-09-2024
Надо еще Турцию с Таиландом закрыть. Отдыхайте у себя!
09:13:44 12-09-2024
"Правда ли, что Google может заблокировать всех российских пользователей?" -неправда,это сделают хинштейны и компания,потратив(попилив) на это много бюджетных лярдов.