Google не дает подтвердить подлинность аккаунта с помощью номера РФ

При этом выбрать код +7 там еще пока можно

09 сентября 2024, 20:35, ИА Амител

Логотип Google / Фото: unsplash.com

Подтверждение нового аккаунта в Google с помощью российского мобильного номера сейчас невозможно. Об этом сообщает ТАСС.

Система позволяет сделать все шаги для создания новой учетной записи. Пользователь может выбрать имя, пол, дату рождения, придумать название почты и пароль к ней. Однако подтвердить аккаунт с российского номера не получается: система сообщает, что его "нельзя использовать для подтверждения". VPN не решает возникшую проблему.

Агентство отмечает, что некоторые ушедшие из РФ сервисы также убирали возможность подтверждения аккаунта по российскому номеру. В их случае исчезала сама возможность выбрать телефонный код +7. При регистрации аккаунта в Google эта возможность еще есть.