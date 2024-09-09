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Google не дает подтвердить подлинность аккаунта с помощью номера РФ

При этом выбрать код +7 там еще пока можно

09 сентября 2024, 20:35, ИА Амител

Логотип Google / Фото: unsplash.com
Логотип Google / Фото: unsplash.com

Подтверждение нового аккаунта в Google с помощью российского мобильного номера сейчас невозможно. Об этом сообщает ТАСС.

Система позволяет сделать все шаги для создания новой учетной записи. Пользователь может выбрать имя, пол, дату рождения, придумать название почты и пароль к ней. Однако подтвердить аккаунт с российского номера не получается: система сообщает, что его "нельзя использовать для подтверждения". VPN не решает возникшую проблему.

Агентство отмечает, что некоторые ушедшие из РФ сервисы также убирали возможность подтверждения аккаунта по российскому номеру. В их случае исчезала сама возможность выбрать телефонный код +7. При регистрации аккаунта в Google эта возможность еще есть.

Происшествия

Комментарии 9

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Шинник

20:52:20 09-09-2024

... если ничего не поменяли, то привязка номера к Гугл аккаунту, по крайней мере для Ютюба даёт только возможность загружать свои привьюшки для видео !

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Гость

21:08:16 09-09-2024

Делайте экспорт контактов и данных, господа! Пока еще есть возможность.

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Гость

21:08:41 09-09-2024

Патриоты хлопают в ладоши.

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Гость

21:14:42 09-09-2024

Ждём когда Трамп порядок наведет

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Гость

21:49:55 09-09-2024

Не долго радовался народ интернету и телефонам, скоро телефон будем использовать только для звонков, а на компьютерах будем играть в пасьянс паук, как в 90е)))

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Гость

06:09:49 10-09-2024

Гость (21:49:55 09-09-2024) Не долго радовался народ интернету и телефонам, скоро телефо... ну так рожать надо, говорит правительство, а вы в смартфоны да компуктеры уставились

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ВВП

07:59:30 10-09-2024

Гость (21:49:55 09-09-2024) Не долго радовался народ интернету и телефонам, скоро телефо... Не каждому дано каждую минуту селфи делать)))

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Гость

07:23:57 10-09-2024

Гуглу надо снести все аккаунты, которые были зарегистрированы на российские номера. Ибо нефиг. Свое делайте. А в поддержу Гугла я это предложение написал.

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Гость

11:23:47 10-09-2024

Гость (07:23:57 10-09-2024) Гуглу надо снести все аккаунты, которые были зарегистрирован... Шапочку поправь а то чуб торчит

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