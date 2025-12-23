НОВОСТИОбщество

Почему в России медленно работает WhatsApp* и правда ли, что его заблокируют?

В Роскомнадзоре напомнили, что мессенджер не соблюдает федеральные законы

23 декабря 2025, 11:20, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru
Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Россияне массово жалуются на работу мессенджера WhatsApp* с 22 декабря 2025 года. На сайте сервиса Downdetector пользователи пишут, что не могут получать и отправлять сообщения, а также загружать медиафайлы. В Роскомнадзоре напомнили, что платформа не соблюдает федеральное законодательство, поэтому ее работу на территории страны поэтапно ограничивают.

Могут ли в России полностью заблокировать WhatsApp* и где общаться, если это произойдет, – в материале amic.ru.

1

Почему в России медленно работает WhatsApp*?

На массовые жалобы пользователей ответил Роскомнадзор. В ведомстве пояснили, что работу мессенджера будут ограничивать, если он не начнет исполнять российское законодательство. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу РКН.
Аналогичное заявление ведомство сделало 28 ноября 2025 года – тогда россияне тоже столкнулись с массовым сбоем в работе WhatsApp*. Напомним, 13 августа надзорная служба ограничила звонки в мессенджере, а 25 октября под частичные ограничения попало все приложение.
2

Почему Роскомнадзор ограничивает работу WhatsApp*?

РКН заявил, что через WhatsApp* россиян обманывают на крупные суммы и вовлекают в террористическую деятельность. Платформа не выполняет меры по пресечению этих преступлений, чем нарушает федеральное законодательство.

«Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан. WhatsApp не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории России. В связи с этим Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp», – пояснили в Роскомнадзоре.

3

А могут ли в России полностью заблокировать WhatsApp*?

Мессенджер заблокируют, если он не будет выполнять российское законодательство, напомнили в РКН.
«Введение ограничений в отношении WhatsApp* будет продолжено. В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», – цитирует РКН издание "Интерфакс".
Надзорная служба предупредила, что ограничения будут поэтапными. Это позволит россиянам плавно перейти на отечественные аналоги. В качестве одной из альтернатив РКН порекомендовал национальный мессенджер Max.
4

А где можно общаться, если WhatsApp* в России все-таки заблокируют?

Альтернативой WhatsApp* могут послужить такие популярные приложения, как:

  • Telegram;
  • Max;
  • "VK Мессенджер":
  • "Яндекс Мессенджер";
  • "Одноклассники".

Напомним, что Max, "ВКонтакте" и "Одноклассники" – приложения из "белого списка", который составило Минцифры РФ. Это значит, что сервисы могут работать даже при ограничениях мобильного интернета, периодически вводимых в российских регионах из-за угрозы атак беспилотников. 

 *WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной

Телефон в руке / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

РКН заявил о риске полной блокировки WhatsApp* в случае несоблюдения закона

Пользователям при этом рекомендуют переходить на национальные мессенджеры
НОВОСТИОбщество
Россия мессенджеры

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

11:40:33 23-12-2025

одноклассники???

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:01:56 23-12-2025

Гость (11:40:33 23-12-2025) одноклассники???... макс хороший годный , точно так же работает. не пойму трагизма

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ник

13:48:30 23-12-2025

Жаль.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:31:42 23-12-2025

сказал же Президент на конференции -

и Ватсап и Телеграмм будут существенно замедлять. С последующим выводом из практики.

вы следите за информацией-то, не так поверхностно

  -4 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров