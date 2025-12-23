В Роскомнадзоре напомнили, что мессенджер не соблюдает федеральные законы

23 декабря 2025, 11:20, ИА Амител

Мобильный телефон и мессенджеры / Фото: amic.ru

Россияне массово жалуются на работу мессенджера WhatsApp* с 22 декабря 2025 года. На сайте сервиса Downdetector пользователи пишут, что не могут получать и отправлять сообщения, а также загружать медиафайлы. В Роскомнадзоре напомнили, что платформа не соблюдает федеральное законодательство, поэтому ее работу на территории страны поэтапно ограничивают.

Могут ли в России полностью заблокировать WhatsApp* и где общаться, если это произойдет, – в материале amic.ru.

2 Почему Роскомнадзор ограничивает работу WhatsApp*? РКН заявил, что через WhatsApp* россиян обманывают на крупные суммы и вовлекают в террористическую деятельность. Платформа не выполняет меры по пресечению этих преступлений, чем нарушает федеральное законодательство. «Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан. WhatsApp не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории России. В связи с этим Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp», – пояснили в Роскомнадзоре.

3 А могут ли в России полностью заблокировать WhatsApp*? Мессенджер заблокируют, если он не будет выполнять российское законодательство, напомнили в РКН. «Введение ограничений в отношении WhatsApp* будет продолжено. В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», – цитирует РКН издание "Интерфакс" Надзорная служба предупредила, что ограничения будут поэтапными. Это позволит россиянам плавно перейти на отечественные аналоги. В качестве одной из альтернатив РКН порекомендовал национальный мессенджер Max.

4 А где можно общаться, если WhatsApp* в России все-таки заблокируют? Альтернативой WhatsApp* могут послужить такие популярные приложения, как: Telegram;

Max;

"VK Мессенджер":

"Яндекс Мессенджер";

"Одноклассники". Напомним, что Max, "ВКонтакте" и "Одноклассники" – приложения из "белого списка", который составило Минцифры РФ. Это значит, что сервисы могут работать даже при ограничениях мобильного интернета, периодически вводимых в российских регионах из-за угрозы атак беспилотников.

*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной