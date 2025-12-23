Почему в России медленно работает WhatsApp* и правда ли, что его заблокируют?
В Роскомнадзоре напомнили, что мессенджер не соблюдает федеральные законы
23 декабря 2025, 11:20, ИА Амител
Россияне массово жалуются на работу мессенджера WhatsApp* с 22 декабря 2025 года. На сайте сервиса Downdetector пользователи пишут, что не могут получать и отправлять сообщения, а также загружать медиафайлы. В Роскомнадзоре напомнили, что платформа не соблюдает федеральное законодательство, поэтому ее работу на территории страны поэтапно ограничивают.
Могут ли в России полностью заблокировать WhatsApp* и где общаться, если это произойдет, – в материале amic.ru.
Почему в России медленно работает WhatsApp*?
Почему Роскомнадзор ограничивает работу WhatsApp*?
РКН заявил, что через WhatsApp* россиян обманывают на крупные суммы и вовлекают в террористическую деятельность. Платформа не выполняет меры по пресечению этих преступлений, чем нарушает федеральное законодательство.
«Мессенджер используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан. WhatsApp не выполняет требования, направленные на предупреждение и пресечение совершения преступлений на территории России. В связи с этим Роскомнадзор последовательно вводит ограничительные меры в отношении WhatsApp», – пояснили в Роскомнадзоре.
А могут ли в России полностью заблокировать WhatsApp*?
«Введение ограничений в отношении WhatsApp* будет продолжено. В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», – цитирует РКН издание "Интерфакс".
А где можно общаться, если WhatsApp* в России все-таки заблокируют?
Альтернативой WhatsApp* могут послужить такие популярные приложения, как:
- Telegram;
- Max;
- "VK Мессенджер":
- "Яндекс Мессенджер";
- "Одноклассники".
Напомним, что Max, "ВКонтакте" и "Одноклассники" – приложения из "белого списка", который составило Минцифры РФ. Это значит, что сервисы могут работать даже при ограничениях мобильного интернета, периодически вводимых в российских регионах из-за угрозы атак беспилотников.
*WhatsApp принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной
11:40:33 23-12-2025
одноклассники???
14:01:56 23-12-2025
Гость (11:40:33 23-12-2025) одноклассники???... макс хороший годный , точно так же работает. не пойму трагизма
13:48:30 23-12-2025
Жаль.
16:31:42 23-12-2025
сказал же Президент на конференции -
и Ватсап и Телеграмм будут существенно замедлять. С последующим выводом из практики.
вы следите за информацией-то, не так поверхностно