01 декабря 2025, 13:55, ИА Амител

В России не прекращаются сбои в работе популярного мессенджера WhatsApp*. Об этом свидетельствуют данные сервисов, которые отслеживают жалобы пользователей. У кого-то приложение не загружается полностью, а кто-то испытывает проблемы с определенными функциями. В то же время ситуацию вокруг мессенджера стали комментировать и официальные лица: уже есть позиции как Роскомнадзора, так и Госдумы.

1 Работает ли WhatsApp* в России 1 декабря 2025 года? С огромными перебоями. По данным портала detector404.ru , сбои, начавшиеся в конце ноября, продолжаются и 1 декабря. Причем характер перебоев очень специфический: о плохой работе мессенджера сообщают в разных регионах. Более того, пользователи жалуются на разные моменты: у кого-то WhatsApp* не работает полностью, кому-то недоступна только веб-версия, а кто-то испытывает проблемы с отдельными функциями: отправкой или получением сообщений, загрузкой медиа и т.д. Но ясно одно: о полноценной работе мессенджера WhatsApp* на территории России сейчас не идет и речи.

2 Когда закончатся сбои и WhatsApp* начнет нормально работать? Никакой информации об этом нет.

3 Почему WhatsApp* не работает у части россиян? В Роскомнадзоре 28 ноября 2025 года объявили, что начали "последовательный ввод ограничительных мер в отношении мессенджера". Об этом в ведомстве рассказали ТАСС Причиной таких действий Роскомнадзор назвал неисполнение руководством WhatsApp* законодательства России. Там подчеркнули, что приложение используют для организации террористических действий на территории страны и вербовки исполнителей. Кроме того, мессенджером активно пользуются мошенники, воруя деньги россиян. В ведомстве добавили, что требования, которые существуют в стране для пресечения подобных преступлений, WhatsApp* не выполняет. Также в Роскомнадзоре сообщили, что поэтапный ввод ограничений будет продолжен. И объяснили, почему "деградация" мессенджера проводится последовательно: жителям страны дают возможность перейти на другие приложения и привыкнуть к ним.

4 Правда ли, что WhatsApp* скоро и вовсе полностью заблокируют в России? В Роскомнадзоре прямо говорят о такой возможности. Ведомство предупредило о полной блокировке WhatsApp*, если требования российского законодательства не будут выполнены. Прокомментировал ситуацию и председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. «У WhatsApp* было предостаточно времени, чтобы наладить элементарное взаимодействие с российскими регуляторами, однако не было сделано даже попыток. Исходя из этого я не вижу более веских причин и дальнейшего смысла продолжать потакать американской экстремистской Meta* и ее мессенджеру со всеми их угрозами, утечками и демонстративным нежеланием выполнять требования законов Российской Федерации», – написал он в своем канале в Max Депутат также выразил уверенность, что "благодаря стремительному развитию" мессенджера Max работа по импортозамещению WhatsApp* в России "успешно завершается".

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ