Что происходит с WhatsApp* в России и начнет ли он вновь нормально работать?
Россияне продолжают жаловаться на непрекращающиеся сбои в работе мессенджера
01 декабря 2025, 13:55, ИА Амител
В России не прекращаются сбои в работе популярного мессенджера WhatsApp*. Об этом свидетельствуют данные сервисов, которые отслеживают жалобы пользователей. У кого-то приложение не загружается полностью, а кто-то испытывает проблемы с определенными функциями. В то же время ситуацию вокруг мессенджера стали комментировать и официальные лица: уже есть позиции как Роскомнадзора, так и Госдумы.
О том, будет ли WhatsApp* снова полноценно работать или же ему грозит скорая блокировка, – в материале amic.ru.
Работает ли WhatsApp* в России 1 декабря 2025 года?
С огромными перебоями. По данным портала detector404.ru, сбои, начавшиеся в конце ноября, продолжаются и 1 декабря. Причем характер перебоев очень специфический: о плохой работе мессенджера сообщают в разных регионах. Более того, пользователи жалуются на разные моменты: у кого-то WhatsApp* не работает полностью, кому-то недоступна только веб-версия, а кто-то испытывает проблемы с отдельными функциями: отправкой или получением сообщений, загрузкой медиа и т.д.
Но ясно одно: о полноценной работе мессенджера WhatsApp* на территории России сейчас не идет и речи.
Когда закончатся сбои и WhatsApp* начнет нормально работать?
Никакой информации об этом нет.
Почему WhatsApp* не работает у части россиян?
В Роскомнадзоре 28 ноября 2025 года объявили, что начали "последовательный ввод ограничительных мер в отношении мессенджера". Об этом в ведомстве рассказали ТАСС.
Причиной таких действий Роскомнадзор назвал неисполнение руководством WhatsApp* законодательства России. Там подчеркнули, что приложение используют для организации террористических действий на территории страны и вербовки исполнителей. Кроме того, мессенджером активно пользуются мошенники, воруя деньги россиян. В ведомстве добавили, что требования, которые существуют в стране для пресечения подобных преступлений, WhatsApp* не выполняет.
Также в Роскомнадзоре сообщили, что поэтапный ввод ограничений будет продолжен. И объяснили, почему "деградация" мессенджера проводится последовательно: жителям страны дают возможность перейти на другие приложения и привыкнуть к ним.
Правда ли, что WhatsApp* скоро и вовсе полностью заблокируют в России?
В Роскомнадзоре прямо говорят о такой возможности. Ведомство предупредило о полной блокировке WhatsApp*, если требования российского законодательства не будут выполнены.
Прокомментировал ситуацию и председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
«У WhatsApp* было предостаточно времени, чтобы наладить элементарное взаимодействие с российскими регуляторами, однако не было сделано даже попыток. Исходя из этого я не вижу более веских причин и дальнейшего смысла продолжать потакать американской экстремистской Meta* и ее мессенджеру со всеми их угрозами, утечками и демонстративным нежеланием выполнять требования законов Российской Федерации», – написал он в своем канале в Max. Депутат также выразил уверенность, что "благодаря стремительному развитию" мессенджера Max работа по импортозамещению WhatsApp* в России "успешно завершается".
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ
14:53:17 01-12-2025
Ну наконец-то. Сколько можно было терпеть этот Whatsapp. Макс и Телеграм на голову выше технологически.
09:18:35 02-12-2025
Гость (14:53:17 01-12-2025) Ну наконец-то. Сколько можно было терпеть этот Whatsapp. Мак... телеграм выше, тут плсюсую, вацап надоел, особенно своим сжатием фото, из за которого конструктора мучаются, разглядывая размеры на чертежах, которые пересылают тупые менегеры.
А что касается макс то не выше он технологически. Он просто другой и приследует другие цели, тотальной слежки. Выбор за каждым конечно, но государству ясно давно, что нужно. безопасность. Причем не граждан, а их от граждан.
09:45:25 02-12-2025
Гость (09:18:35 02-12-2025) телеграм выше, тут плсюсую, вацап надоел, особенно своим сжа... А выключить сжатие фото в ватцап то не судьба, ума не хватает у менеджеров ? И причем тут тогда ватцап ?
15:12:36 01-12-2025
То же самое, что и с ютубом. Все нормально, кто хочет, тот всегда найдет, как в пионерской песенке поется)
15:51:44 01-12-2025
Гость (15:12:36 01-12-2025) То же самое, что и с ютубом. Все нормально, кто хочет, тот в... Вряд ли кто-то будет специально обходить ограничения, если список контактов сильно поредеет. Просто всех выдавят в другие браузеры, а в конечном итоге - в мах.
20:35:34 01-12-2025
Гость (15:51:44 01-12-2025) Вряд ли кто-то будет специально обходить ограничения, если с... Если человек общается с родственниками и друзьями за рубежом, ваш СКАМ ему нафиг не уперся.
15:53:35 01-12-2025
Не работает и не надо. И никаких потерь.
15:55:12 01-12-2025
Ублюдочно действует Роскомнадзор - решили закрыть вацап - закрывайте - четко объявите, что закрытие будет , например, с 1 марта 2026 года, но дайте людям 2-3 месяца на переход в другие мессенджеры, да и просто скачать информацию (фото, видео, контакты, с кем постоянно общаешься там). Большинство фирм ведет переписку именно в вацапе, там же находятся корпоративные чаты. А сколько групп от семейных до одноклассников переписываются в чате. А Роскомнадзор то закроет доступ, то откроет, то опять закроет, то откроет. И официально ничего не говорит о закрытии , а лишь о предупредительных мерах по ограничению. Т.е. как-будто получает удовольствие от , того что миллионы россиян испытывают большие неудобства. Как живодер хвост у собаки отрубает по частям...
Пользование одним мессенджером - это долгосрочное согласие миллионов людей. И чтобы заново договориться - необходимо время...
16:02:16 01-12-2025
Исходя из этого я не вижу более веских причин и дальнейшего смысла продолжать потакать американской экстремистской Meta* и ее мессенджеру_____ конечно лучше потокать телефонной четверке, это же патриотично, а главное - безвозмездно
01:15:40 02-12-2025
ХВАТИТ терпеть беспредел властей! Совсем уже оборзели, людей превратили в покорное стадо. Надо периодически напоминать чинушкам и депутатам, за чей счёт они вольготно живут.
16:35:43 02-12-2025
Глава Роскомнадзора Андрей Липов - должен дать четкий ответ по поводу вацапа. Любая неопределенность работает в условиях СВО на врага. Да-да, нет-нет. Нормативный акт, если надо указ Президента или закон Госдумы, на основании которых осуществляется запрет или ограничения. И обязательно дать время на переход на другие мессенджеры.