Почти 600 деклараций на зерно аннулировали в Алтайском крае
Документы были оформлены с различными нарушениями требований законодательства
21 июля 2026, 10:31, ИА Амител
С начала 2026 года специалисты управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай проверили 1554 декларации о соответствии зерна. Нарушения обязательных требований были выявлены почти в каждой третьей из них, сообщили в ведомстве.
Во время мониторинга единого реестра сотрудники Россельхознадзора установили, что 593 декларации были оформлены с различными нарушениями требований законодательства.
Так, в одном из хозяйств при декларировании зерна были допущены нарушения процедуры формирования и анализа технической документации, а также порядка проведения испытаний образцов продукции. Кроме того, представленные протоколы испытаний не соответствовали утвержденным методикам проверки содержания токсичных элементов и пестицидов.
По итогам проверки декларации о соответствии на такую продукцию были признаны недействительными.
В отношении хозяйствующих субъектов Россельхознадзор объявил предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.
11:40:23 21-07-2026
Беда нас всех ждёт из-за всех этих деклараций, фгисов, сертификатов,ещё и с дизтопливом проблемы серьезные, голод впереди
12:50:28 21-07-2026
т.е никому дела нет до качества зерна, главное бумажку заполнить