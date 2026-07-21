Почти 600 деклараций на зерно аннулировали в Алтайском крае

Документы были оформлены с различными нарушениями требований законодательства

21 июля 2026, 10:31, ИА Амител

Пшеница / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

С начала 2026 года специалисты управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай проверили 1554 декларации о соответствии зерна. Нарушения обязательных требований были выявлены почти в каждой третьей из них, сообщили в ведомстве.

Во время мониторинга единого реестра сотрудники Россельхознадзора установили, что 593 декларации были оформлены с различными нарушениями требований законодательства.

Так, в одном из хозяйств при декларировании зерна были допущены нарушения процедуры формирования и анализа технической документации, а также порядка проведения испытаний образцов продукции. Кроме того, представленные протоколы испытаний не соответствовали утвержденным методикам проверки содержания токсичных элементов и пестицидов.

По итогам проверки декларации о соответствии на такую продукцию были признаны недействительными.

В отношении хозяйствующих субъектов Россельхознадзор объявил предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований.