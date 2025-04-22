Почти без осадков. О погоде в Алтайском крае 22 апреля

Температура поднимется до +15 градусов

22 апреля 2025, 06:00, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Днем 22 апреля в Алтайском крае обойдется преимущественно без осадков, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

Температура по краю составит +10...+15 градусов. Ветер подует юго-восточный, 2–7 м/с, местами порывы достигнут 12 м/с.

В Барнауле термометры покажут +10...+12 градусов. Также преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 2–7 м/с.

Специалисты ЦГМС также напоминают, что с 22 по 25 апреля местами в юго-западных районах края сохранится высокая пожароопасность (четвертого класса).

Напомним, проливные дожди, которые обрушились на Алтайский край вечером 20 апреля, оказались настолько обильными, что в ряде муниципалитетов за 12 часов уже выпала месячная норма осадков. Такая аномалия в эту дату отмечена в регионе впервые за всю историю метеонаблюдений.